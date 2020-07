Manchester City graziato dal TAS, Mourinho: "E' una vergogna"

Jose Mourinho: Tottenham players are not mentally strong enough

Il Tas salva il Manchester City, cancella i 2 anni di squalifica imposti dalla Uefa per violazione del Fair Play Finanziario e lo riammette alle coppe europee, seppur con una pesante multa. Non sono tardati ad arrivare i commenti dei grandi rivali dei 'Citizens' e di Pep Guardiola, il primo ovviamente è stato Josè Mourinho che non ha preso per nulla bene l'operazione del TAS:

È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro

Poi lo "Special One" allenatore del Tottenham ha aggiunto:

Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa

Dello stesso avviso il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, più morbido rispetto a Josè ma pur sempre duro nei confronti della sentenza del Tas:

Sono felice che il City possa giocare in Champions League ma non penso che sia stato un bel giorno per il calcio, quello di ieri, ad essere onesti. Solo perché io penso che il Fair Play Finanziario sia una buona idea. Esiste per proteggere i club, proteggere la competizione. Questa era l'idea originaria, quella che nessun club potesse spendere troppo e cose così. I club devono fare in modo che possano spendere in base alle reali possibilità

Spero che il Fair Play Finanziario resti perché almeno pone dei limiti che non puoi oltrepassare, il che è buono per il calcio

