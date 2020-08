Gli episodi più controversi della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League diretta dall'arbitro tedesco Felix Zwayer

La moviola di Juventus-Lione (arbitro Felix Zwayer, Germania)

Champions League Paratici: "Ha ragione Sarri, i giudizi mai su una singola partita. Andiamo avanti con lui" DA UN' ORA

- Minuto 10′: RIGORE PER IL LIONE - Fischio molto dubbio di Zwayer che punisce un contatto non molto chiaro tra Bentancur e Aouar: il centrocampista uruguaiano interviene in scivolata, ma prende chiaramente il pallone. Nessuna revisione al VAR, dopo il rapido silent-check. Tornando indietro nell'azione, la corsa di Aouar viene leggermente deviata da Bernardeschi, ma è il francese a cercare il contatto, non l'azzurro che si ferma di colpo. Dal dischetto si presenta Depay che beffa Szczęsny con un cucchiaio: 1-0 Lione.

- Minuto 40': RIGORE PER LA JUVENTUS - Altro fischio molto dubbio di Zwayer che fischia un fallo di mano di Depay che, da ultimo uomo in barriera, intercetta una punizione dai 25 metri di Pjanic. Il braccio dell'olandese (che viene anche ammonito) è attaccato al corpo: decisione anche in questo caso piuttosto affrettata dell'arbitro che non rivede l'episodio al monitor e non viene richiamato dal Var. Dal dischetto si presenta CR7 che spiazza Anthony Lopes: 1-1 allo Stadium.

Play Icon WATCH Sarri: "Ultima gara con la Juve? No, i dirigenti non sono dei dilettanti" 00:01:11

Champions League Le formazioni ufficiali di Juventus-Lione: c'è Higuain, Dybala in panca. Bernardeschi nel tridente DA 2 ORE