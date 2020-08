Le pagelle di Lipsia-Atletico Madrid 2-1: Upamecano dominatore, Morata non incide

Impressiona il centrale francese, che ferma sia Diego Costa che Morata. Bene Sabitzer e Kampl, in forma l'ex City Angelino. Joao Felix ha un talento enorme

===Le pagelle del LIPSIA===

Peter GULÁCSI 6 - Rischia su Saul nel primo tempo, bravo su Carrasco. Nella ripresa pochi brividi.

Lukas KLOSTERMANN 5 - Centrale di destra, ruvido e concentrato. Poi entra Joao Felix e gli rovina la serata. In ritardo evidente quando commette il fallo da rigore.

Dayot UPAMECANO 7,5 - Partita clamorosa. Oltre ad essere impressionante di testa e fisicamente, si destreggia anche in impostazione. Piedi buoni, personalitá esagerata. Il classe '98 è davvero un prospetto valido.

Marcel HALSTENBERG 6,5 - Testata violenta con Savic, resiste. A sinistra si allarga bene.

Kevin KAMPL 6,5 - Verve e brillantezza. Posizionato centralmente, gioca sempre con estrema precisione.

Konrad LAIMER 6,5 - Tanta, tanta quantità. Corre senza interruzioni, provando ad orchestrare in mezzo. Esce stremato. (Dal 72' ADAMS 7 - Classe 1999, forte fisicamente.Entra e timbra il gol vittoria. Il suo primo al Lipsia. Che serata).

Christopher NKUNKU 6 - Talentuoso e chiamato al compito di raccordo tra centrocampo e attacco. Non trova la giocata giusta, ma si muove bene. (Dal 83' HAIDARA SV)

ANGELINO 7 - Un motorino a sinistra. Buona gamba, buona condizione. Grande assist per il 2-1.

Marcel SABITZER 7 - L'assist per il gol di Olmo, la palla che avvia l'azione del raddoppio, diverse giocate pregevoli. Sa giocare a calcio e lo fa vedere. (Dal 92' MUKIELE SV)

Dani OLMO 6,5 - Mobile, tecnico, pericoloso. Alla prima palla buona segna di testa. Ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime cinque presenze in Champions League, grazie a tre reti e un assist. Numeri da predestinato. (Dal 83' SCHICK SV)

Yussuf POULSEN 5,5 - Gigante, ma che deve duellare con Gimenez. Generoso, ma ben marcato e reso innocuo.

ALL. Julian NAGELSMANN 7,5 - Il Lipsia é come un'orchestra. Compatta, coordinata, preparata. Movimenti perfetti, idee, voglia. Grandissimo risultato, non casuale.

===Le pagelle dell'ATLETICO MADRID===

Jan OBLAK 6 - Non deve compiere alcuna parata di livello, sui due gol subiti puó poco.

Kieran TRIPPIER 5,5 - A destra, deve spesso allargarsi su Angelino. Malino nelle diagonali.

Stefan SAVIC 6 - Stoico, con la fascia in testa alla Chiellini. Non molla, molto bene sui palloni aerei.

José GIMENEZ 5 - Dovrebbe essere il leader difensivo, ma non lo dimostra . Messo male nel primo gol, commette due/tre falli non da lui.

Renan LODI 6 - A sinistra, costante e determinato. Mancino educato.

KOKE 5 - A destra si vede poco. Contiene e regge, ma non affonda. (Dal 92' FELIPE SV)

Ander HERRERA 5,5 - Prova a dar copertura alla difesa, gioca di prima, fatica a contenere Sabitzer. (Dal 58' JOAO FELIX 7 - Entra e cambia la partita. Tunnel, dribbling, danza. Si procura e trasforma il rigore)

SAUL Niguez 5,5 - Non trova i consueti guizzi. Non riesce ad entrare bene in partita. Partita abulica.

Yannick Ferreira CARRASCO 6 - Il giocatore più in evidenza nel primo tempo. Tira, crossa, accelera come ai vecchi tempi. Cala nella ripresa.

Marcos LLORENTE 4,5 - Un fantasma. Non sfrutta l'occasione. Non si nota mai.

DIEGO COSTA 4 - Fatica con Upamecano, che lo tiene bene, anche fisicamente. Viene anticipato di continuo, non riesce ad uscire dalla morsa del francese e si fa anche ammonire con un fallo di frustrazione. (Dal 72' MORATA 5 - Non incide. Entra deciso, ma viene sempre contrastato e fermato)

ALL. Diego SIMEONE 5,5 - Atletico poco Atletico. Nel senso di poca cattiveria, poca soliditá, poco spessore. Viene imbrigliato dal Lipsia ed esce meritatamente.

