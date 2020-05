Lyon football club (OL ) president Jean-Michel Aulas poses on the occasion of the 30th anniversary of his presidency at the OL on June 29, 2017 at the Parc Olympique Lyonnais in Lyon, eastern France

Il Presidente del Lione non si dà pace per la scelta, ormai di qualche settimana fa, di chiudere in maniera anticipata la Ligue 1. Perdite economiche ingenti e l'impossibilità di giocare a pieno regime la Champions che verrà: Aulas chiede a gran voce che si possa ricominciare a giocare per luglio.

Lo ha chiesto a più riprese, lo ha fatto anche oggi. Jean-Michel Aulas non si dà pace per la conclusione anticipata del campionato francese, dichiarata dalla Ligue 1 dopo la decisione del Governo francese. Una decisione, secondo il Presidente del Lione, scellerata considerando cosa hanno fatto e stanno facendo gli altri campionati e gli altri Paesi europei. La Bundesliga è già partita, la Liga si sta organizzando per farlo, Premier League e Serie A non sono ancora a buon punto, ma si lavora comunque in questa direzione: la ripartenza.

Ecco che, intervistato da France Info, Aulas se la prende con il Governo, la Lega calcio francese e tutte le istituzioni che hanno preso questa scelta affrettata.

Non abbiamo dato una buona immagine e la nostra politica non è stata capace di trovare una soluzione. Abbiamo sentito il Ministro dello sport appunto per trovare una soluzione insieme al Governo, ma non siamo arrivati a niente. Io ho avuto degli eccessi con i miei comportamenti? Direi di no da parte mia, da altre parti...

Avete visto cosa ha detto la UEFA? Che si sarebbero potuti concludere i campionati entro agosto, perché fermarsi ora? Dateci la possibilità di concludere la Ligue 1, di allenarci e di giocare a porte chiuse

Il problema è che lo stesso Ministro dello sport, Roxana Maracineanu, recentemente ha proprio detto che vorrebbe far ripartire lo sport in una situazione di contagi zero. Ma come è possibile? Pura utopia...

La logica economica ed europea era quella di portare a termine le varie competizioni. Sapete quello che succederà? Non ci sarà nessun tipo di calciomercato in Francia e tanti club andranno in deficit di diverse centinaia di milioni di euro

Aulas ha più volte indicato le perdite economiche che il Lione dovrà affrontare a causa della conclusione anticipata del campionato, oltre al fatto che il Lione deve ancora affrontare gli ottavi di finale contro la Juventus dopo la vittoria per 1-0 nel match d'andata.

