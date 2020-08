Il Lipsia in festa dopo la storica qualificazione in semifinale di Champions ai danni dell'Atletico Madrid

I tedeschi eliminano gli spagnoli. Prestazione super: vantaggio di Olmo, pareggia Joao Felix su rigore, poi Adams, subentrato, sigla il gol vittoria all'88'. Ora sfida al PSG in quella cche sará la prima semifinale della sua storia

Un'impresa, non casuale, non scontata, ma cercata, voluta e ottenuta giocando un calcio accattivante e divertente. Il Lipsia del 33enne Julian Nagelsmann si qualifica per la prima volta nella sua storia alle semifinali di Champions League ed elimina il piú quotato Atletico Madrid del "Cholo" Simeone. Curioso che a segnare il gol vittoria sia stato proprio lo statunitense classe 1999 Tyler Adams, prodotto della filiera Red Bull e proveniente dalla squadra americana partner del Lipsia. Un progetto vincente quello tedesco, una squadra giovane, motivata, ben allenata e che ha meritato questo risultato. Tra i Colchoneros da salvare solo Joao Felix, talento incredibile, che ha provato a cambiare le sorti di un match (evidentemente) giá segnato.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Lipsia-Atletico Madrid 2-1

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Laimer (Dal 72' Adams), Nkunku (Dall'83' Haidara), Angelino; Sabitzer (Dal 91' Mukiele), Olmo (Dall'83' Schick); Poulsen. All. Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke (Dal 92' Felipe), Herrera (Dal 58' Joao Felix), Saul, Carrasco; Llorente; Diego Costa (Dal 72' Morata). All. Simeone

Arbitro: Marciniak (Pol)

Gol: 50' Olmo (L), 71' rig. Joao Felix (A), 88' Adams (L)

Ammoniti: Lodi, Diego Costa, Klostermann, Haidara, Gimenez

Dani Olmo Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

13' - GULÁCSI! Bella parata sul primo palo. Grande azione di Lodi a sinistra e crossa basso per CARRASCO, che spara di prima. Buon tentativo.

50' - GOL! DANI OLMO! 1-0 Lipsia! Che azione dei tedeschi. Cross perfetto di Sabitzer e colpo di testa all'angolino di Olmo!

70' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATLETICO MADRID. Se ne va in dribbling JOAO FELIX e viene messo giú in area da Klostermann, che viene anche ammonito.

71' - JOAO FELIX! GOL! 1-1 ATLETICO. Rigore perfetto del portoghese.

88' - ADAMS! GOL! 2-1 Lipsia! 2-1! QUANTO PESA QUESTO. Azione a sinistra palla di Angelino in mezzo per Adams, che controlla da fuori e spara. Destro deviato che beffa Oblak!

Lipsia Atlético Madrid Credit Foto Imago

Il migliore

Dayot UPAMECANO - Partita clamorosa. Oltre ad essere impressionante di testa e fisicamente, si destreggia anche in impostazione. Piedi buoni, personalitá esagerata. Il classe '98 è davvero un prospetto valido.

Il peggiore

DIEGO COSTA - Fatica con Upamecano, che lo tiene bene, anche fisicamente. Viene anticipato di continuo, non riesce ad uscire dalla morsa del francese e si fa anche ammonire con un fallo di frustrazione.

La statistica

Escludendo Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il Lipsia è la prima squadra tedesca a qualificarsi per la semifinale di Champions League dallo Schalke 04 nel 2010/11.

Il momento social

