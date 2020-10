Il Bayern Monaco tritura l'Atletico Madrid nel big match del gruppo A di Champions League. Apre - come aveva chiuso la scorsa finale contro il PSG - l'ex Juve Coman, il quale chiuderà i conti per il definitivo 4-0 al 72'. In mezzo, le meravigliose segnature di Goretzka e Tolisso. All'Allianz Arena, la gara è senza storia e conferma il periodo fiacco dei Colchoneros di Simeone. Nell'altro match del girone, Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2, per una classifica che recita così: Bayern Monaco punti 3; Lokomotiv Mosca e Lokomotiv Mosca 1; Atletico Madrid 0.