Atalanta-Midtjylland, match della 5a giornata di Champions League andato in scena al Gewiss Stadium si è concluso col punteggio di 1-1. Alla rete iniziale danese firmata capitan Scholz ha risposto in extremis Cristian Romero grazie a uno stacco imperiale. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, con un occhio di riguardo ovviamente per la formazione italiana guidata in panchina da mister Gian Piero Gasperini.