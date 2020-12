I Campioni di Danimarca vanno in vantaggio al 13' con una bordata di capitan Scholz. Non è serata per gli uomini di Gasp: Zapata, Muriel e Ilicic (subentrato all'impalpabile Papu Gomez) non trovano mai la porta. I ritmi sono bassi e gli avversari hanno grande corsa e entusiasmo, nonostante gli zero punti in classifica. Il miracolo arriva all'80' dalla testa di Romero: il primo gol in Champions dell'argentino ex Juve consente alla Dea di scavalcare di un punto l'Ajax, sconfitto ad Anfield dal Liverpool. Ora servirà "solo" non perdere in Olanda.