Calcio

Champions League - Atalanta-Real Madrid, Gasperini: "Non ci possiamo snaturare, nemmeno col Real"

CHAMPIONS LEAGUE - L’Atalanta affronta il Real Madrid per l’ottavo di finale di andata di Champions League: per Gian Piero Gasperini questa è un'occasione per crescere ancora di più, ma senza cambiare atteggiamento. "Noi non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare alla Champions e competitivi in Italia"

00:01:20, 36 Visualizzazioni, 2 ore fa