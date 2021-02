Atletico Madrid-Chelsea, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 e disputato a Bucarest, si è concluso col punteggio di 1-0 a favore degli inglesi. Gara arbitrata da Felix Brych. Gol decisivo di Olivier Giroud, autore di una stupenda rovesciata a una ventina di minuti dalla fine. In virtù di questo risultato il Chelsea potrà anche pareggiare la gara di ritorno, in programma a Londra il 17 marzo; l'Atletico, invece, non potrà che vincere per qualificarsi ai quarti. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan OBLAK 6 - Ordinaria amministrazione per tutta la partita, nonostante il ko. Imprendibile la perla in rovesciata di Giroud.

Marcos LLORENTE 5 - Fa più l'esterno a tutto campo che il terzino, come prevedibile. Ma non crea pericoli, a tratti fatica a tenere a bada Alonso e si prende pure un giallo.

Stefan SAVIC 5,5 - Regge per quasi tutta la gara, anche se Werner gravita nella sua zona e non è un cliente facile. Nell'azione del gol di Giroud è il primo a mancare l'intervento.

FELIPE 5,5 - Se la cava bene sia sui palloni bassi che su quelli che spiovono dal cielo, ma anche lui sbaglia in occasione della rete inglese.

Mario HERMOSO 5 - Ha qualche difficoltà nelle letture difensive: non di rado perde di vista Hudson-Odoi. E il suo assist sbilenco consente a Giroud di trovare il gol del vantaggio (dall'84' VITOLO s.v.)

Angel CORREA 5,5 - Si muove molto, cerca più che può lo scambio con Suarez, faticando però a dare un apporto concreto alla squadra (dall'82' Moussa DEMBÉLÉ s.v.)

KOKE 5,5 - Gioca di posizione, facendo schermo con la propria presenza di fronte al costante palleggio inglese. Serata sofferta.

SAUL 5,5 - La qualità va in soffitta: assieme a Koke ha il compito di rendere il più difficoltosa possibile la manovra del Chelsea. Ci riesce a tratti (dall'82' Lucas TORREIRA s.v.)

Thomas LEMAR 5,5 - Ha sul sinistro la più grande occasione del primo tempo, ma manca la porta. È uno dei più attivi tra i Colchoneros, ma di concretezza ce n'è pochina.

Joao FELIX 5 - Inizia con una magia che induce Mount a un fallo da ammonizione, poi scompare. Si risveglia nella ripresa con qualche lampo: troppo poco (dall'82' Renan LODI s.v.)

Luis SUAREZ 5 - Suona la carica ai compagni, per un nonnulla non manda a segno Lemar, poi anche lui viene risucchiato nella mediocrità generale.

All. Diego SIMEONE 5 - Il suo piano partita non funziona. L'Atletico non supera quasi mai la metà campo e alla fine viene punito. Ora servirà un'impresa per andare ai quarti.

Le pagelle del Chelsea

Edouard MENDY 6 - Rischia qualcosa dopo pochi minuti, ma se la cava coi piedi. Poi non deve praticamente mai lavorare.

Cesar AZPILICUETA 6,5 - Esperienza, fascia di capitano al braccio, capacità di guidare la difesa. Contro Suarez e Joao Felix non va troppo in affanno.

Andreas CHRISTENSEN 6,5 - Bene anche lui. Mostra sicurezza e non commette errori contro avversari così qualificati.

Antonio RUDIGER 6,5 - Salva su Suarez nel primo tempo ed è sempre pronto a intervenire quando c'è bisogno. Anche a costo di arrivare al testa contro testa col Pistolero.

Callum HUDSON-ODOI 6 - Spende tantissimo, scattando a ripetizione sui servizi dei compagni. Peccato che difficilmente i suoi cross arrivino a destinazione (dall'80' Reece JAMES s.v.)

JORGINHO 6 - Ordinato, come prevede il suo gioco, anche se sempre un po' troppo scolastico. Gioca corto e a volte lungo alla ricerca di spazi. Nel finale si becca un giallo pesante: niente ritorno.

Mateo KOVACIC 6 - Vedi Jorginho. Spesso scambia in orizzontale con l'italo-brasiliano, mancando di verticalità (dal 74' Ngolo KANTÉ s.v.)

Marcos ALONSO 6,5 - Da sinistra sa come rendersi pericoloso. Sia al cross che al tiro. Avvia l'azione del gol decisivo di Giroud.

Mason MOUNT 5,5 - Parte malissimo, facendosi ammonire dopo un minuto e dovendo così saltare il ritorno come Jorginho. Poi si nota solo a tratti (dal 74' Hakim ZIYECH s.v.)

Timo WERNER 6,5 - Brillante. Con le sue iniziative in percussione tiene sempre con le antenne dritte i difensori dell'Atletico. Non segna, ma crea i presupposti giusti (dall'87' Christian PULISIC s.v.)

Olivier GIROUD 7 - Si sbatte, fa da sponda per i compagni, lotta sui palloni aerei. Ma non può mai rendersi pericoloso. Fino a 20 minuti dalla fine, quando con una spettacolare rovesciata regala il vantaggio al Chelsea (dall'87' Kai HAVERTZ s.v.)

All. Thomas TUCHEL 7 - Schiera una squadra compatta in difesa, come si è già visto in Premier League, ma mai rinunciataria. E alla fine festeggia meritatamente.

