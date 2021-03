Calcio

Champions League, Benzema: "Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Mi piacerebbe giocare ancora con lui"

CALCIOMERCATO - Karim Benzema alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions contro l'Atalanta commenta così le indiscrezioni di mercato che da giorni parlano di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid la prossima estate: "Non so se Cristiano sia felice alla Juve. Mi piacerebbe giocare ancora con lui, con me si è sempre comportato bene ma...".

00:00:30, 27 minuti fa