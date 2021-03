Calcio

Champions League Conceiçao elimina la Juve, nessuna domanda in conferenza: "Neanche in portoghese?"

CHAMPIONS LEAGUE - Dopo l'esplosione in campo al secondo gol di Sergio Oliveira e al triplice fischio di Bjorn Kuipers, Sergio Conceiçao, allenatore del Porto che ha compiuto l'impresa di eliminare la Juventus agli ottavi di Champions League, sarebbe probabilmente stato felice di esternare la sua gioia per il capolavoro dei Dragoes in conferenza stampa. Invece, nessuna domanda per lui...

