Il ritorno della Lazio in Champions League non poteva avere un sapore più dolce di così: vittoria netta e convincente per 3-1 contro la squadra più forte del girone e fantasmi di un inizio di stagione complicato subito allontanati. Non poteva andare meglio per Ciro Immobile, che dopo le critiche durante la sosta per le nazionali e dopo l'avventura sfortunata con il Borussia Dortmund si toglie qualche sassolino dalla scarpa ("Ma di gol ne sbaglierò altri...", dichiara sorridendo a fine partita) con un gol e un assist che aprono e chiudono la sfida. Partita preparata alla perfezione da Inzaghi e sbloccata appunto dall'attaccante dopo 6' su palla recuperata da Leiva. A metà primo tempo arriva il raddoppio biancoceleste con il colpo di testa di Luiz Felipe che, UEFA alla mano, è in realtà autogol di Hitz. Lazio in controllo, Borussia lento e poco pericoloso. Nella ripresa i tedeschi aumentano il ritmo, i biancocelesti sono a corto di energie e Haaland, il solito Haaland, riapre il match. Prima del tris dell'uomo delle favole: Akpa-Akpro, entrato al posto di Milinkovic-Savic e bravo a farsi trovare pronto su spunto di Immobile. Inzaghi si gode i tre punti: la stagione della Lazio potrebbe essere iniziata oggi.