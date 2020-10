Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Non può nulla sul gol di Haaland, a cui dice di no a inizio ripresa con un attento intervento. Una sicurezza, anche nelle piccole cose.

PATRIC 6,5 - Prestazione solida e anche propositiva quando c'è da far partire l'azione.

LUIZ FELIPE 7 - Ottima prova al suo rientro in campo. Dal suo colpo di testa nasce il gol del 2-0, dietro è come sempre una garanzia. (Dal 52' Wesley HOEDT 6,5 - Bada poco per il sottile e tiene botta bene: non è facile entrare da centrale della difesa in una partita così).

Francesco ACERBI 7,5 - In difesa chiude tutto quello che deve chiudere, quando ha il pallone tra i piedi imposta con la solità classe e da il via alle ripartenze della Lazio.

Adam MARUSIC 6,5 - Aggredisce e pressa alto, fermando spesso sul nascere le ripartenze del Borussia. Si preoccupa più di coprire che di spingere.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Giganteggia sul centrocampo troppo leggero del Borussia Dortmund e gioca con la solita disarmante facilità. (Dal 67' Jean-Daniel AKPA-AKPRO 7 - La sua favola continua: esordio in Champions e rete che chiude la partita. Il bello del calcio).

Lucas LEIVA 7,5 - Recupera palla in occasione del gol di Immobile ed è ovunque, sempre pronto a metterci una pezza. Essenziale ma efficace anche in impostazione. In serate come questa, l'ex Liverpool non sbaglia mai.

LUIS ALBERTO 7 - Si abbassa molto per iniziare l'azione, gioca di fino sulla trequarti per guadagnare un tempo di gioco. Ogni tanto si distrae, ma è umano anche lui. Classe. (Dal 80' Marco PAROLO S.V.)

Mohamed FARES 6,5 - Spinge con un'ottima costanza e una determinata convinzione, anche se i cross sono spesso fuori misura. Attento anche in copertura.

Joaquin CORREA 6 - Assist per Immobile, per il resto va a strappi: diversi spunti interessanti ma anche troppe imprecisioni nell'ultimo passaggio. (Dal 67' Vedat MURIQI6,5 - Entra molto bene in partita: si sacrifica per la causa.)

Ciro IMMOBILE 8 - La sua notte, senza se e senza ma. Dopo giorni di critiche per la Nazionale e con la voglia di rivincita sul Borussia Dortmund, Ciro timbra l'impresa biancoceleste con un gol e un assist. (Dal 81' Felipe CAICEDO S.V.)

All. Simone INZAGHI 7,5 - Partita preparata alla perfezione da parte del tecnico biancoceleste, che chiude le fonti di gioco del Borussia e ne esalta i punti deboli.

Le pagelle del Borussia Dortmund

Marwin HITZ 5 - Esce "a farfalle" nel gol del 2-0, con la deviazione decisiva che manda in porta il pallone. E rischia anche di subire il gol direttamente da calcio d'angolo da Luis Alberto.

Lukasz PISCZCEK 5,5 - Si dimostra una pedina comunque di una certa solidità ed esperienza, ma anche lui commette errori troppo gravi questa sera (Dal 65' Julian BRANDT 6 - Entra bene in partita con qualche spunto interessante per provare a sparigliare le carte. Ma non basta).

Mats HUMMELS 6 - Nel primo tempo tiene botta praticamente da solo agli attacchi della Lazio, salvando il salvabile. Da una sua palla persa nasce però l'angolo del 2-0 biancoceleste.

Malcolm DELANEY 5 - Partita troppo leggera la sua. La Champions League richiede un'intensità diversa: non può bastare scendere in campo senza allacciarsi le scarpe.

Thomas MEUNIER 4,5 - Passaggio pigro e suicida per Bellingham nel gol di Immobile: Leiva intercetta e dà il via all'azione. Male anche in fase offensiva: raramente salta l'uomo.

Jude BELLINGHAM 5 - Il ragazzo si farà: esordio in Champions a 17 anni da titolare nel Borussia Dortmund, mica male. La prestazione è però poco giudicabile: poco presente nei 46' in cui sta in campo. (Dal 46' Giovanni REYNA 6,5 - Il suo ingresso dà la scossa al Borussia, che trova nuova linfa dai suoi spunti. Bello l'assist per Haaland).

Axel WITSEL 5,5 - Prova a farsi vedere tra le linee che la Lazio chiude con meticolosità, quando riesce a ricevere il pallone offre sempre idee interessanti. Poca presenza spirituale nella partita.

Raphael GUERREIRO 6,5 - Senza dubbio il migliore dei suoi. Vero, come Meunier parte anche lui con qualche palla persa ma si riscatta con il passare dei minuti: è la mina vagante dell'attacco del Dortmund.

Marco REUS 4 - l peggiore in campo. Non si nota e non fa nulla per farsi notare, quando ha la possibilità di incidere sbaglia scelta o esecuzione. (Dal 78' REINIER S.V.)

Jadon SANCHO 5 - Prova a sganciarsi dalla marcatura della difesa della Lazio ma non riesce a incidere. Sembra un corpo estraneo alla partita, nonostante qualche buono spunto figlio di una classe infinita.

Erling HAALAND 6,5 - Nel primo tempo si vede poco, ma fa bene a legnate con la retroguardia avversaria. Nella ripresa sale di livello, sfiora il gol e poi mette il suo timbro.

All. Lucien FAVRE 5 - L'atteggiamento della Lazio sorprende il Borussia Dortmund, che non ha la capacità di reagire nell'immediato. Gli accorgimenti dell'intervallo sono buoni, ma ormai è tardi.

