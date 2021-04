Il Manchester City vede i fantasmi dopo essere stato in vantaggio per quasi tutto il match grazie al gol di de Bruyne al 19'. Poi, all'84', il gol di Reus - su splendido scambio Bellingham-Haaland -, a cui fa seguito la zampata sottomisura di Foden a tempo scaduto. A Etihad finisce 2-1: tutto aperto in vista del ritorno.

Erling Braut Haaland, Phil Foden Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones; João Cancelo; de Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva (59' Gabriel Jesus), Foden, Mahrez. All.: Guardiola.

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Morey (81' Meunier), Hummels, Akanji, Guerreiro; Dahoud (81' Delaney), Emre Can, Bellingham; Knauff (63' Reyna), Haaland, Reus. All.: Terzic.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Gol: 19' de Bruyne (M), 84' Reus (B), 90' Foden (M).

Assist: Mahrez (M, 1-0), Haaland (B 1-1), Gündogan (M, 2-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Emre Can, Bellingham.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

8' - BELLINGHAM! L'ex Birmingham City, seguito da Walher, entra in area e conclude col mancino in scivolata: Ederson respinge!

19' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Brutta palla persa da Emre Can, ripartenza di de Bruyne, il cui filtrante a sinistra per Foden viene rispedito sul secondo palo per Mahrez, che premia l'arrivo dalle retrovie proprio del centrocampista belga. La conclusione ravvicinata è forte e imparabile: 1-0!

Kevin De Bruyne of Manchester City (C) celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the UEFA Champions League Quarter Final match between Manchester City and Borussia Dortmund at Etihad Stadium on April 06, 2021 in Manchester, En Credit Foto Getty Images

30' - RIGORE CONCESSO POI TOLTO AL MANCHESTER CITY! Tacchetta di Emre Can su Rodri. L'arbitro Hategan, prima concede il penalty, poi dopo il check alla VAR (in cui sala ci sono gli italiani Di Bello e Valeri), decide di annullare la propria decisione.

37' - GOL ANNULLATO A BELLINGHAM! L'ex Birmingham City, in pressione, ruba palla a Ederson fuori dall'area. Ma fallosamente...

48' - HAALAND! Discesa imperiosa, spalla a spalla con Ruben Dias: la conclusione del norvegese viene poi ben respinta in uscita da Ederson!

65' - PALLA GHIOTTA DI DE BRUYNE PER FODEN! Conclusione a botta sicura dalle retrovie: Hitz respinge coi piedi!

76' - DE BRUYNE! Rasoiata dal limite: palla che fa la barba al palo!

77' - RASOTERRA INSIDIOSO ANCHE DI FODEN! Hitz non trattiene, poi la difesa del Borussia Dortmund allontana.

84' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON REUS! Nel miglior momento del City, i tedeschi pareggiano: Bellingham dentro per Haaland, che la gira subito per Reus il quale, a tu per tu con Ederson, non sbaglia! E' 1-1!

Marco Reus of Borussia Dortmund celebrates after scoring their team's first goal during the UEFA Champions League Quarter Final match between Manchester City and Borussia Dortmund at Etihad Stadium on April 06, 2021 in Manchester, England Credit Foto Getty Images

90' - GOL DEL MANCHESTER CTY CON FODEN! Cross lungo di de Bruyne per Gündogan, che sul secondo palo appoggia per il numero 47, il quale non può proprio sbagliare: 2-1!

Phil Foden of Manchester City celebrates with teammates Ruben Dias and Ilkay Guendogan after scoring their team's second goal during the UEFA Champions League Quarter Final match between Manchester City and Borussia Dortmund at Etihad Stadium on April 06 Credit Foto Getty Images

Il migliore

De Bruyne. Giocatore delizioso. Apre e chiude la ripartenza che sblocca la partita e vede la giocata anche dove, in teoria, non esisterebbe. Pazzesco il traversone per Gündogan, in occasione del 2-1 di Foden al 90'. Metronomo del centrocampo mancuniano. Il belga è, di gran lunga, il migliore in campo.

De Bruyne y Morey disputando un balón Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Emre Can. Gara da dimenticare da parte dell'ex Juve. La palla persa al 19' fa drizzare i peli delle braccia di Terzic. Un giocatore della sua esperienza non può commettere certi errore. Giocatore, evidentemente, ormai sul viale del tramonto.

Emre Can against Rodri - Manchester City vs. Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

