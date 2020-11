Tutto nel secondo tempo, tutto come da copione: l'Ajax non commette passi falsi contro la cenerentola Midtjylland, ancora a caccia del proprio primo punto nella storia della Champions League. Ad Amsterdam, i ragazzi di Ten Hag prendono da subito il controllo della gara facendo la voce grossa con Traorè, scatenato ma davvero poco cinico davanti ad Hansen. Bisogna aspettare il secondo tempo, allora, per vedere i Lancieri fare quello che sanno fare meglio: incantare attraverso il bel gioco e i propri giovani terribili. Il più terribile del momento, forse, è Gravenberch, il classe 2002 che sblocca la gara con un destro a giro che si infila sotto il sette non lasciando scampo al portiere ospite. Passano 120 secondi ed è Mazraoui a mettere ulteriormente in discesa la partita convertendo in gol l'imbucata in mezzo di Tadic. Neres cala il tris con un preciso sinistro all'angolino basso, con il rigore convertito nel finale da Mabil che lascia al Midtjylland solo la gioia del secondo gol della propria storia nella massima competizione europea. Nel finale, poi, rimane solo spazio per l'espulsione di Sviatchenko: fallo da ultimo uomo a fermare la ripartenza di Neres per il più classico dei cartellini rossi. Ajax che vola a quota 7 punti - come l'Atalanta di Gasperini - e visto lo stop della capolista Liverpool, torna ampiamente in corsa per il primo posto nel girone D.