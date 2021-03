Calcio

Juventus, Pirlo: "Col Porto è decisiva per la Champions League non per mio futuro"

OTTAVI CHAMPIONS - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nella conferenza di vigilia del match di ritorno contro il Porto spiega perché non crede che un fallimento nel match di martedì possa mettere in discussione il suo futuro sulla panchina bianconera: "È una partita decisiva per la Champions League, non credo pesi sul mio giudizio: io continuo a lavorare e so bene qual è il mio progetto".

