Calcio

Juventus, solo un 2-2 per il Porto col Boavista: gli highlights

LIGA NOS - Il Porto, prossima avversaria della Juventus negli ottavi di Champions League, non va oltre il 2-2 in rimonta nel derby contro il Boavista penultimo in classifica. Anche un rigore sbagliato e un gol annullato col VAR per la squadra di Sergio Conceiçao.

00:01:47, 25 Visualizzazioni, un' ora fa