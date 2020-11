La Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta nei confronti della Lazio per accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari. A far scattare i riflettori sul club biancoceleste è quello che sta accadendo da oltre una settimana nel club biancoceleste che per la seconda partita consecutiva di Champions League dovranno rinunciare a Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva, tre titolarissimi che non sono stati inseriti nella lista della Lazio in partenza per San Pietroburgo perché, probabilmente, risultati nuovamente non negativi al nuovo giro di tamponi UEFA effettuati a 48 ore dalla partita sul campo dello Zenit.