===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Un paio di interventi importanti a tenere a galla la Juve nel momento di massima sofferenza.

Champions League Juventus-Barcellona in Diretta Tv e Live Streaming 34 MINUTI FA

Juan CUADRADO 6,5 – E’ in due dei tre gol annullati a Morata con assist davvero al bacio. Soffre un po’ dietro ma dal punto di vista della spinta la sua partita non può non essere considerata positiva.

Merih DEMIRAL 5 – Male in avvio con un clamoroso omaggio a Messi, salvato solo da Bonucci. Si riprende alla distanza e ciò non è banale, ma dà la sensazione di essere troppo spesso al limite del fallo in ogni intervento. E infatti, alla fine, viene cacciato.

Leonardo BONUCCI 6 – Non al meglio, parte con un salvataggio importante. Al di là degli episodi però stringe i denti per la causa: ogni altra soluzione senza la sua presenza, infatti, sarebbe stato un esperimento rischioso. Premiata la tenacia.

DANILO 6,5 – Il migliore della linea difensiva della Juventus: regge bene l’urto e salva in un paio di occasioni decisive su Messi.

Dejan KULUSEVSKI 5 – Prova qualche giocata delle sue, qualche duetto nello spazio. Non trova però mai né il varco né la soluzione giusta... E alla fine si spegne. Dal 75’ Weston MCKENNIE 6 – Ingresso in campo in un finale a rilento della Juve. Una bella giocata al limite nel tempo di recupero, niente più.

Rodrigo BENTANCUR 5 – Tocca tanti palloni, ma come spesso accaduto non è mai decisivo nella giocata. Straperde il duello con tutti i diretti avversari della mediana catalana. Cosa che dovrebbe far riflettere, ancora una volta, l’enorme partito dei suoi sostenitori. Dall’83’ ARTHUR – sv.

Adrien RABIOT 5 – Se Bentancur perde, Rabiot nemmeno è ammesso ai giochi. Lo si nota solo per un tiraccio da posizione favorevole dopo bella imbucata. Male. Dall’83’ Federico BERNARDESCHI 5 – Riesce nell’impresa di finire sulle pagelle pur giocando 10 minuti recupero compreso. Come? Inciampando addosso all’avversario e regalando il rigore. Non male...

Federico CHIESA 5,5 – Prova a svariare a sinistra, ma stasera è ben controllato e spesso prevedibile nelle sue scelte.

Alvaro MORATA 7 – Un gol annullato a Crotone per millimetri; un gol annullato col Verona, sempre per millimetri. Ma il capolavoro è stasera: con 3 offside su altrettanti gol. Indovinate per cosa? Sì, millimetri. Di nuovo. Sfortunato, Morata, che fa tutto davvero bene stasera, trascinando in maniera vera e propria la squadra in certi frangenti. Che dire d’altro. Si armi di pazienza. I millimetri, prima o poi, gireranno dalla sua.

Paulo DYBALA 5 – Non una gran serata per la Joya che prova a svariare tra le linee ma di fatto non è mai incisivo. Anzi, lo so è spesso al contrario, ovvero a favore degli avversari: troppi palloni persi e troppe poche giocate buone. Specie per uno della sua classe.

All. Andrea PIRLO 5,5 – E’ una Juventus ancora troppo giovane e ancora in fase di costruzione. Lo scrivevamo già prima di questo match: servirà tempo e pazienza. Servirà però anche al tecnico chiarirsi le idee su determinate scelte. La panchina corta e le poche opzioni non lo aiutano nel finale, dove inventa un po’ troppo.

Lionel Messi - Juventus-Barcellona Champions League 2020-21 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del BARCELLONA===

NETO 6 – La verità alla fine è che l’ex Neto, stasera, fa quasi da spettatore. Prende 3 gol infatti: ma nessuno di questi vale. E al di là di quelli la Juve non crea altro.

Sergi ROBERTO 6,5 – Bene a destra. Chiesa non lo salta mai ed è attento su tutte le diagonali difensive.

Ronald ARAUJO 6 – Primo tempo senza particolari squilli. Koeman ne fa a meno e non se ne accorge nessuno. Dal 46’ Sergio BUSQUETS 6 – Entra e si mette a dettare i tempi in una cabina di regia dove stasera subisce anche poca pressione. In due parole? Ordinaria amministrazione.

Clement LENGLET 6 – A dirla tutta non fa una gran figura con le giocate di Morata, ma per sua fortuna c’è la tecnologia. E dunque, alla fine, ha ragione lui. O forse no?...

Jordi ALBA 6 – Si fa vedere come al solito in avanti, ma qualche discesa di Cuadrado alla fine gli crea delle noie. La risultante è comunque positiva.

Miralem PJANIC 6,5 – Un po’ in affanno nei primi minuti viene fuori alla distanza con buona personalità e facendosi persino rimpiangere dall’ex squadra. Evidente infatti come stasera, alla Juventus, si mancato un uomo d’ordine di palleggio.

Frenkie DE JONG 6,5 – La consueta partita elegante e intelligente. Senza strafare, sempre alla ricerca della giocata giusta. Diventerà un perno di questa squadra.

Antoine GRIEZMANN 7 – Non fa gol, ma è in un paio di giocata da perdere la testa. Feticcio assoluto del bello, infatti, è quel tacco con finta che manda al bar i centrali della Juve per liberare Messi. Ecco: quella, da sola, vale il 7 in pagella. Dall’89’ Junior FIRPO – sv.

PEDRI 7 – Partita di grande personalità di questo ragazzino, che gioca con una pulizia davvero esemplare ed ammirabile per uno della sua età. Il miglior lampo in una serata dove le scintille non sono state poi molte. Dal 91’ Martin BRAITHWAITE – sv.

Ousmane DEMBELE 6,5 – Non crea un granché d’altro oltre al gol. Ma tanto basta, stasera, per portarsi via la pagnotta e gli applausi. Dal 67’ Ansu FATI 5 – Si mangia un gol senza senso in pieno recupero.

Lionel MESSI 7 – Si divora un’occasione non da lui nel primo tempo, ma illumina la ripresa con un paio di numeri alla sua maniera. Incredibile in particolare la giravolta nei minuti finali a mandare al bar mezza difesa della Juve.

All. Ronald KOEMAN 6,5 – Mette in campo un Barcellona di senso e senza isterie, insistendo sul suo piano tattico – 4-2-3-1 – dopo un Clasico non troppo convincente. Anche in questo caso siamo all’inizio della costruzione di qualcosa, ma i catalani sembrano già più avanti dei bianconeri.

Pirlo: "Le punizioni? Io e Koeman tiratori diversi"

Champions League Pirlo: "Siamo una squadra in costruzione" UN' ORA FA