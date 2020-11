L'Ajax sbanca Herning nei primi minuti di gioco, in un match giocato ad altissima intensità solo per un tempo. Rientrata l'emergenza Covid, che aveva condizionato la vigilia degli olandesi, Lancieri avanti dopo 1' grazie al giovane brasiliano Antony. Il raddoppio, al 13', porta la firma del solito Tadic con una punizione a due in area piccola. Al 18' accorcia Dreyer, ma ai danesi non basterà. Dopo una prima mezzora di fuoco, gli animi si calmeranno e, nella ripresa, succederà poco o nulla. Gli uomini di ten Hag agganciano così l'Atalanta al secondo posto a 4 punti, scavalcando momentaneamente per differenza reti i bergamaschi.