Sport e politica a volte inevitabilmente si intrecciano e un esempio lampante è arrivato dallo stadio Da Luz di Lisbona durante Benfica-Ajax , match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e terminato 2-2 . Roman Yaremchuk, 26enne attaccante ucraino della formazione portoghese, ha festeggiato in maniera particolare (per usare un eufemismo) il gol del definitivo 2-2 al minuto 72: dopo avere insaccato il pallone alle spalle di Pasveer, infatti, si è tolto la divisa del Benfica per mostrare un'altra t-shirt che indossava sotto e che recava in bella vista il Tryzub, ovvero lo stemma dell'Ucraina.