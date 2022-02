Benfica-Ajax, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 2.-2, frutto delle reti di Tadic, Haller e Yaremchuk. Proprio Haller è stato anche protagonista di una sfortunata autorete. La gara è stata arbitrata dallo sloveno Vincic. Con questo risultato ogni discorso per la qualificazione resta assolutamente aperto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Benfica

VLACHODIMOS 6 - Prende ciò che si può prendere: basta per la sufficienza.

GILBERTO 5 - Poco in avanti e svagato dietro: da un suo errore nasce il vantaggio dell'Ajax.

Dal 90' LAZARO s.v. - Non giudicabile

OTAMENDI 5 - Non basta più soltanto la grinta, serve anche un po' di sapienza tattica: sgomita, ma non tiene mai insieme il reparto.

VERTONGHEN 5,5 - Mezzo voto in più del compagno per l'invenzione da cui nasce il pari, ma anche lui non è più una certezza. Haller se lo beve due volte in occasione del gol.

GRIMALDO 5,5 - Tornerà a casa col mal di mare per quanto lo ha fatto ballare Antony. Qualcosina di meglio la fa vedere in avanti.

RAFA SILVA 7,5 - Moto perpetuo, ridicolizza Blind caricandosi il peso della riscossa dei suoi. Dalla sua parte nascono una marea di pericoli. Giocatorissimo.

WEIGL 5,5 - Incursioni poche, così come l'ordine che riesce a dare. Nei duelli non sempre ha la meglio.

TAARABT 6,5 - Dimenticate lo spento centrocampista visto in Italia: il Benfica gli ha dato una seconda vita, lui ha ringraziato prendendosi in mano le chiavi centrocampo. Gran bella partita.

Dall'85' BERNARDO s.v. - Non giudicabile.

EVERTON 5 - Leggermente meglio nella ripresa, ma il suo primo tempo è da incubo. Non si vede quasi mai.

Dal 62' YAREMCHUK 7 - Il suo ingresso regala un senso a tutto il pacchetto offensivo del Benfica. Il gol è per la sua Ucraina.

NUNEZ 6,5 - Matador, emozione pura. Il suo primo tempo è un incubo, il secondo è pura garra uruguaiana. Energia e leadership a servizio di una squadra che non poteva perdere: forse non sarà mai Cavani ma è un talento speciale, nel bene come nei suoi limiti.

Dal 90' GONCALVES s.v. - Non giudicabile.

GONCALO RAMOS 6 - Primo tempo da giocatore inadeguato, messo lì per caso. Nella ripresa sale sensibilmente di colpi, aiutato anche dall'ingresso di Yaremchuk: da un suo tiro nasce il meritato pari.

All. VERISSIMO 6 - Il suo Benfica è sconclusionato e difensivamente fa acqua da tutte le parti, ma ha un cuore grandissimo. Il momento è difficile, la partita non si poteva perdere: i suoi sono vivi, anche se in difficoltà.

Le pagelle dell'Ajax

PASVEER 6 - Sfortunato sul 2-2, non commette sbavature evidenti.

MAZRAOUI 7,5 - Lo vogliono tutti, vuoi per il contratto in scadenza vuoi perché, semplicemente, è proprio un gran bel terzino. Pregevole l'assist per Tadic, costantemente pericolosa la sua spinta sul binario di destra. Non sempre tiene con Nunez, ma la sua prestazione è notevolissima.

TIMBER 5,5 - Un paio di chiusure decisive, buoni tempi e un carattere da vendere. Ma se il Benfica pareggia è anche grazie a una sua sciocchissima simulazione: una cretinata che costa tanto ai suoi. Le qualità non si discutono, ma la testa ancora non c'è.

ALVAREZ 6 - Botte da orbi e tanta grinta: sulle sportellate è sempre molto affidabile, anche se in campo aperto balla un po' troppo.

BLIND 4,5 - L'insufficienza severa è proporzionata dall'esperienza che dovrebbe imporre un veterano come lui. Gioca una gara scriteriata, sbagliando tantissimo e lasciando praterie agli avversari: Rafa Silva lo scherza dall'inizio alla fine.

Dal 73' TAGLIAFICO 5,5 - Mai del tutto sicuro, ma per lo meno non crolla miseramente.

GRAVENBERCH 6 - Bambino col pedigree del veterano: sta imparando ad abbinare la fisicità ad un'innata qualità. Il primo tempo è super, ma nella ripresa scompare.

Dal 73' KLAASSEN 6 - Qualche pallone recuperato e freschezza utile a riaccendere l'interruttore dei suoi.

MARTINEZ 6,5 - Un palo che grida ancora vendetta, battaglie su battaglie, tenacia commovente: in un motore con tanti cavalli lui è l'ingranaggio che sorregge la fragile integrità del blocco.

BERGHUIS 5,5 - Il meno in vista del centrocampo, con Taarabt va spesso in difficoltà.

ANTONY 6,5 - Funambolo sempre nel vivo del gioco, la sua imprevedibilità resta un rebus irrisolto per la molle difesa portoghese. A sorprendere sono le scelte e i rischi che sa prendersi.

HALLER 7 - Non sa proprio starci senza far gol, che sia nella sua porta o in quella degli altri. Riscatta una sfortunata deviazione con la solita zampata: fate 11 in Champions, fate capocannoniere indiscusso.

TADIC 7 - La classe è cristallina, la leadership di più: gara totale, ben oltre lo splendido gol che apre le danze. Capitano e vero trascinatore.

All. TEN HAG 6 - Giusto credere nella propria idea fino alla morte, ma un perfezionista come lui non avrà certamente apprezzato la fase difensiva nel secondo tempo. Manca qualcosa per essere veri outsider, ma il suo lavoro è indiscutibile.

