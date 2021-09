Dopo la sconfitta casalinga in campionato contro la Fiorentina, è già tempo di rialzare la testa per l'Atalanta. La squadra bergamasca si prepara alla sua terza Champions League consecutiva, che inizierà martedì sera (alle 21) con l'ostica trasferta contro il Villarreal. Una sfida che può già essere decisiva in ottica passaggio del turno (nel Gruppo F ci sono anche Manchester United e Young Boys) e che l'allenatore Gian Piero Gasperini ha presentato con queste parole a Sky Sport e nella conferenza stampa della vigilia.

Sul Villarreal

"Partita in apena? Noi ci aspettiamo questo, sappiamo cosa il Villarreal esprime soprattutto in casa. Sarà già una partita molto importante per questa Champions. Hanno vinto l'Europa League e questo è un bel biglietto da visita. Hanno perso solo ai rigori con il Chelsea in Supercoppa. Quest'anno si presenta con grandi credenziali, si è ulteriormente rinforzata. Indubbiamente un nostro obiettivo è quello di limitare la capacità di queste squadre di esaltarsi."

Sul Villarreal bis

"Loro sono una buona squadra, con tante conoscenze e capacità di cambiare faccia. Ne ho viste tante, non hanno giocato solo 4-3-3 o 4-4-2, ho visto quelle con Espanyol e Atletico. Una squadra che sa modificare, e bene, il suo modo di giocare. Noi sappiamo che possiamo aspettare diversi tipi di Villarreal".

Sulla Champions

"La musica della Champions dà grandi stimoli e dobbiamo essere pronti, essendo al terzo anno consecutivo. Incontriamo squadre molto forti, ma giocare questo tipo di competizione è superiore a tutto. Dall'esordio di Zagabria abbiamo imparato tanto, quella volta prendemmo una bella scoppola ma poi abbiamo fatto anche belle cose. Ci riproponiamo con la stessa voglia di fare e di imparare. Abbiamo un girone molto complicato, più difficile degli altri anni."

Sul momento della squadra

"Poca intensità ultimamente? Non sono d'accordo, l'altra sera non era facile contro una squadra forte come la Fiorentina. Il risultato è stato determinato da altri episodi per i quali aspettiamo ancora delle risposte, anche per sapere come comportarci in futuro. Noi dobbiamo prendere spunto anche dalle gare non fortunate come quella".

Sugli infortuni e l'attacco

"Ci sono tutti a parte Muriel, anche De Roon che finora non ha potuto giocare. Per il resto non ci sono particolari problemi. Non credo che l'attacco sia un problema, anche se non sarà facile realizzare il numero di gol fatti negli ultimi anni. Non è una cosa normale, alle volte è considerata troppo facile da raggiungere. Per il resto l'ho già detto l'altra volta: ho una rosa che utilizzo, come attaccanti, di sei giocatori che di solito occupano quel posto. C'è fuori Muriel, non credo metterò Palomino in attacco. L'Atalanta ha una sua identità, la formazione l'ho ancora da decidere. Non ho avuto abbastanza tempo, ho ancora un giorno anche se stamattina ho provato. Abbiamo più soluzioni, in questo periodo, con cinque cambi. Le gare possono cambiare durante la sfida".

