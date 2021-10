L'Atalanta di Gasperini tenterà la clamorosa fuga all'Old Trafford: dopo le prime due giornate nel girone F di Champions League infatti, la Dea si trova in testa con 4 punti. Un gradino più sotto Young Boys e Manchester United: i Red Devils hanno vinto la prima contro il Villarreal per il rotto della cuffia (gol di Ronaldo al 95'), salvo poi scivolare contro la formazione svizzera alla seconda giornata.

Manchester United-Atalanta: probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Szymon Marciniak.

Manchester United-Atalanta in Diretta TV

Manchester United-Atalanta si giocherà mercoledì 20 ottobre alle 21:00, all'Old Trafford di Manchester, e sarà disponibile sui canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Manchester United-Atalanta in live streaming

Manchester United-Atalanta potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Ultimi risultati dell'Atalanta

Empoli-Atalanta 1-4 (11', 26' Ilicic, 30' Di Francesco, 49' aut. Viti, 89' Zapata)

Atalanta-Milan 2-3 (1' Calabria, 42' Tonali, 78' Leao, 86' rig. Zapata, 90+4' Pasalic)

Atalanta-Young Boys 1-0 (68' Pessina)

Inter-Atalanta 2-2 (5' Lautaro, 30' Malinovskyi, 38' Toloi, 71' Dzeko)

Atalanta-Sassuolo 2-1 (3' Gosens, 37' Zappacosta, 44' Berardi)

Ultimi risultati del Manchester United

Leicester-Manchester United 4-2 (19' Greenwood, 31' Tielemans, 78' Soyuncu, 82' Rashford, 83' Vardy, 90+1' Daka)

Manchester United-Everton 1-1 (43' Martial, 65' Townsend)

Manchester United-Villarreal 2-1 (53' Paco Alcacer, 60' Telles, 90+5' Ronaldo)

Manchester United-Aston Villa 0-1 (88' Hause)

Manchester United-West Ham 0-1 (9' Lanzini)

