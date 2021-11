Calcio

Champions League, Gasperini: "Non siamo contenti del sintetico, ma niente alibi"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida di Berna contro lo Young Boys. Particolarità, il campo sintetico degli svizzeri, che non piace a Gasperini: "Non siamo contenti, cambia tante cose. Ma non può diventare un alibi".

