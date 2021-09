​Non poteva esserci un esordio più prestigioso per l'Inter nella fase a gironi della Champions League 2021/22: a San Siro arriva niente di meno che il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nerazzurri senza Sensi, in fortissimo dubbio Bastoni: al suo posto tra i tre di difesa dovrebbe rivedersi Dimarco. Prima da titolare per Dumfries a destra, posto fisso per il resto della linea mediana. Conferma per la coppia Dzeko-Lautaro, Correa arma da sfruttare a gara in corso. Più di qualche defezione invece per Ancelotti, privo di Alaba, Kroos e Ceballos, con Bale e Jovic acciaccati. Nel ruolo di terzino sinistro potrebbe essere confermato il 20enne Miguel Gutierrez.

Inter-Real Madrid: probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Le statistiche dell'Inter

L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate nelle coppe europee con il Real Madrid (1V), incluse le due nel girone della Champions 2020/21.

L’Inter ha un bilancio di tre sconfitte e una vittoria nelle quattro sfide complessive con il Real Madrid nella fase a gironi della moderna Champions League.

Carlo Ancelotti incontra l’Inter in Champions League per la settima volta (2V, 2N, 2P): nell’ultimo incrocio (Champions 2009/10) due sconfitte quando guidava il Chelsea.

L’Inter è imbattuta nelle cinque sfide europee contro lo Shakhtar Donetsk (2V, 3N), avendo pareggiato per 0-0 entrambe le sfide con gli ucraini nella scorsa Champions.

Per la prima volta nelle coppe europee l’Inter affronta una squadra della Moldavia.

