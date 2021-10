Dopo la cocente delusione nell'esordio contro il Real Madrid ed il pareggio insipido contro lo Shakhtar, l'Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro la rivelazione Sheriff Tiraspol. La squadra moldava si trova sorprendentemente in testa al girone D di Champions League, dopo aver battuto lo Shakhtar con un sonoro 2-0 ed aver espugnato il Bernabeu 2-1. Sfida tutt'altro che banale per i Nerazzurri, che dopo aver deluso nelle ultime due uscite, non possono più sbagliare.

Inter-Sheriff: probabili formazioni

Champions League Inter-Sheriff in diretta tv e Live Streaming 14 MINUTI FA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev. All. Vernydub.

Arbitro: Danny Makkelie.

Inzaghi: "0-0 risultato strano. Ora vediamo con lo Sheriff"

Le statistiche dell'Inter

Questo è il primo incontro tra squadre provenienti da Italia e Moldavia in tutte le competizioni europee.

Lo Sheriff Tiraspol potrebbe diventare la terza squadra del 21° secolo a vincere le prime tre partite di Champions League, dopo Leicester City nel 2016-17 e Malaga nel 2012-13.

L'Inter non è riuscita a segnare nelle ultime tre partite casalinghe di Champions League (ultime due partite della fase a gironi nel 2020-21, 0-1 contro il Real Madrid in questa stagione). Non ha mai giocato quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee UEFA senza segnare.

Lo Sheriff Tiraspol ha segnato due gol in ciascuna delle sue due partite di Champions League in questa stagione (2-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 2-1 contro il Real Madrid), l'ultima squadra a segnare due o più gol nelle prime tre partite in europa è stata il Brøndby nel 1986.

L'Inter ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Champions League (4E 4E), mentre non ha vinto né segnato nelle ultime tre (2E 1P). In effetti, la squadra italiana non è riuscita a segnare in cinque delle ultime sette partite nella competizione.

Dopo aver segnato cinque gol nelle prime cinque partite da titolare con l'Inter in UEFA Champions League, da allora Lautaro Martínez ha segnato solo un gol nelle sue otto partite da titolare nella competizione. L'argentino cercherà il suo primo gol in Champions League a Giuseppe Meazza dall'ottobre 2019 (contro il Borussia Dortmund).

Inter, le avversarie nel Girone D di Champions League

Serie A Lazio-Inter, 5 verità: Sarri batte Inzaghi con pazienza e bel gioco IERI A 08:00