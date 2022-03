Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario molto forte. I ragazzi hanno fatto molto bene, c'è rammarico per la partita di andata. Qui vincevamo 1-0, il Liverpool sembrava aver accusato il colpo poi c'è stata l'espulsione di Sanchez". Liverpool-Inter, match valido il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/22, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Lautaro Martinez. Con questo risultato a passare è il Liverpool in virtù della vittoria per 2-0 a San Siro. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset e Sky, queste le sue parole sulla partita: "".

Sul non cambio di un Sanchez già ammonito

"Mi serviva in campo, di solito sono molto attento in questo tipo di situazioni ma Alexis oggi non l'avrei tolto".

Sulla partita

"La squadra era in partita. Abbiamo tenuto bene il campo, soffrendo solo su palle inattive. Rimane il rammarico, portiamo la vittoria da Anfield che fa piacere ma è stata inutile ai fini della qualificazione".

Sui progressi Inter in Europa, positivi?

"Penso di sì. Siamo tornati agli ottavi di Champions dopo dieci anni, il sorteggio ci ha dato la squadra più forte d'Europa ma ce la siamo giocata alla pari. Non siamo stati inferiori al Liverpool sulle due gare".

Sulla corsa al campionato

"Sappiamo che domenica abbiamo una partita complicata contro un'avversaria in forma. Abbiamo dovuto cambiare De Vrij e Brozovic per un indolenzimento, speriamo di recuperarli. Per gli altri siamo i favoriti? Non lo so, io lavoro su ciò in cui posso incidere. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali dopo questo doppio confronto dove abbiamo fatto molto bene".

