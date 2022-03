Ajax-Benfica, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete decisiva di Nunez. La gara è stata arbitrata dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Con questo risultato la squadra portoghese accede ai quarti di finale della massima competizione europea.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Champions League Onana horror, Nunez da sogno: il Benfica vola ai quarti di Champions 4 ORE FA

Le pagelle dell'Ajax

ONANA 4,5 - Amici interisti, sentitevi in diritto di spaventarvi: l'uscita a farfalle sul gol di Nunez non può non allarmare chi il prossimo anno potrebbe ritrovarselo tra i pali. Un errore marchiano, difficile da giustificare. Il lungo stop lo ha pericolosamente arrugginito.

MAZRAOUI 6 - Dirompente soltanto a tratti. Troppo a scartamento ridotto rispetto ai suoi standard, ma quando strappa è una gioia per gli occhi.

TIMBER 5,5 - In fase di impostazione è sontuoso, ma col passare dei minuti la sua tenuta difensiva vacilla pericolosamente.

Dal 90'+6 KUDUS s.v. - Non giudicabile.

MARTINEZ 5,5 - Bello anche lui da vedere, ma non sempre solido in marcatura.

BLIND 6,5 - Partita di grande sostanza, tra i pochi in grado di alzare il livello in base al contesto. Prezioso in entrambe le fasi.

GRAVENBERCH 6,5 - Lo vuole il Bayern, stasera si è capito perché: qualità straordinaria mista ad un dinamismo che sorprende sempre. Uomo ovunque, anche in fase di pressing. Protagonista dal futuro radioso.

ALVAREZ 6 - Tecnicamente indiscutibile, tatticamente non sempre irreprensibile. Le sue sventagliate, però, rubano sempre l'occhio.

Dall'81' BROBBEY 6 - Prova a sprigionare la sua fisicità, ma non è facile contro un Otamendi così sul pezzo.

BERGHUIS 5,5 - Prova a gettarsi nello spazio senza particolare fortuna. Ha due mezze conclusioni e le cicca miseramente: serata complicata

Dall'81' KLAASSEN s.v. - Non ha tempo e modo di impattare sul match: inserirlo prima forse avrebbe dato più fosforo alla manovra offensiva.

ANTONY 6,5 - Chi pensa sia solo un funambolo non lo osserva nel modo giusto: ogni stop, ogni taglio, ogni passaggio in verticale sollecita la difesa avversaria e crea spazi per i compagni. Crack assoluto, impossibile non immaginarlo tra i prossimi fenomeni del calcio mondiale.

HALLER 5 - La vera delusione del match: non ha mai un pallone pulito e non riesce mai a divincolarsi dalla marcatura asfissiante dei centrali avversari. Oggi il bomber ivoriano stecca e la sua serata storta pesa tanto per i suoi.

TADIC 6 - Primo tempo super, ripresa in calando. Non è più un ragazzino, ma con la sua esperienza ci si poteva attendere qualche lampo in più.

All. TEN HAG 5 - Il suo Ajax è splendido, ma sembra un po' preda di sé stesso. La qualità tecnica è esorbitante, la personalità però manca, vuoi anche per la giovane età di molti protagonisti. Sui cambi dorme, intervenendo troppo tardi.

Le pagelle del Benfica

VLACHODIMOS 6 - Una bella parata su Gravenberch nel primo tempo e poco altro.

GILBERTO 6 - Brasiliano solo per caso, visto che di brasiliano calcisticamente non ha niente. la sua determinazione contribuisce però alla tenuta del fortino.

OTAMENDI 7,5 - Sceglie la serata giusta per tornare baluardo insuperabile: sgomita con tutti ed è insuperabile nell'1vs1. Prova impeccabile, da grande difensore.

VERTONGHEN 7,5 - Alza con Otamendi il muro di Lisbona. Straordinario in almeno due chiusure decisive, su cui si immola con la voglia di un ragazzino. Partita gigantesca la sua.

GRIMALDO 7 - Nel vivo del gioco dal primo all'ultimo minuto. Molto bene anche in fase di ripiegamento. Splendido l'assist su punizione per Nunez.

Dal 90' LAZARO s.v. - Non giudicabile.

RAFA SILVA 6 - Brutto primo tempo per uno dei protagonisti assoluti della gara di andata. Nella ripresa cresce e, a sprazzi, torna imprendibile.

WEIGL 6,5 - Sporca tutti i palloni, sempre di aiuto a sostegno del reparto difensivo. All'andata non aveva brillato, oggi ha mostrato la sua faccia migliore.

TAARABT 5 - Sommerso in lungo e in largo dal centrocampo avversario, da cui viene soffocato costantemente. Non imposta mai con lucidità, incaponendosi e perdendo troppi palloni: serata da dimenticare.

Dal 46' MEITE 6,5 - Ingresso in campo convincente per l'ex Torino e Milan, bravo a fare da raccordo tra i reparti e a regalare equilibrio. Il palleggio dell'Ajax non gli fa mai venire il mal di testa.

EVERTON 5,5 - Offensivamente nullo, buono per lo meno l'atteggiamento in fase di ripiegamento.

Dal 72' YAREMCHUK 6 - Sfiora il gol nel finale con una grande cavalcata a tutto campo. Il suo ingresso in campo permette di scalare Nunez in fascia.

GONCALO RAMOS 6 - Lavora tanto per la squadra con grande spirito di sacrificio. In attacco non si vede mai, ma stasera i suoi compiti erano altri.

Dal 90' BERNARDO s.v. - Non giudicabile.

NUNEZ 7 - Uomo del destino se ce n'è uno. Compensa le poche opportunità con un commovente spirito di sacrificio, sia da punta che da esterno. Il gol, di puro opportunismo e intuito, premia un giocatore speciale, che merita di affacciarsi ai quarti di Champions League.

Dall'81' GONCALVES s.v. - Non giudicabile.

All. VERISSIMO 7 - Col cuore, a volte, si colma il gap con chi è più forte di te. Il suo Benfica gioca questa partita con il coltello tra i denti, dimostrando grande attaccamento: una vittoria gigantesca in una stagione così complicata.

Che papera di Onana! Cross da destra e lui manca la presa

Champions League Ajax-Benfica: probabili formazioni e dove vederla in tv IERI A 11:16