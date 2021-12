Champions League

Ad

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel NEUER 6: "6" assolutamente "politico". Il Barcellona è talmente assente dalla sua porta che chiede in continuazione al ragazzino raccattapalle un pallone per palleggiare difendendosi dal freddo e dalla neve di Monaco di Baviera.

Benjamin PAVARD 6,5: annulla Dembélé tra una diagonale e l'altra. Senza tuttavia fare troppa fatica.

Niklas SÜLE 6: anche qui, come Neuer, "sulla fiducia", dal momento che il Barcellona risulta totalmente inattivo in fase d'attacco.

Dal 78' Tanguy Nianzou: sv.

Dayot UPAMECANO 6: molto bene nel gioco aereo. Ma, anche per l'ex RB Lipsia, serata più che tranquilla.

Alphonso DAVIES 7,5: freccia della fascia sinistra, fa impazzire Araujo e confeziona la rete di Musiala. Esterno devastante, probabilmente il migliore al mondo.

Dal 71' Bouna Sarr 6: buona sgambata in una fase del match ormai segnata.

Corentin TOLISSO 6,5: fosforo e buone geometrie nella zona nevralgica bavarese.

Dal 60' Marc Roca 6,5: entra e si fa subito notare per la rapidità delle sue giocate.

Jamal MUSIALA 7: segue alla perfezione l'incursione di Davies al 62' per realizzare - a rimorchio - la rete del definitivo 3-0.

Kingsley COMAN 7: cede palla a Sané sul gol dalla distanza valevole per il 2-0. Tra dribbling e serpentine, è una delle tante spine nel fianco della difesa del Barcellona.

Dal 71' Omar Richards 5,5: entra e usa subito le maniere forti su Araujo. Probabilmente a sproposito, visto l'andamento del match.

Thomas MÜLLER 7,5: scatenato, come sempre, quando incontra il Barcellona, a cui è arrivato a segnare 8 gol in carriera. Oltre alla rete, grande presenza e assistenza all'intera fase offensiva bavarese.

Leroy SANE 7: il suo gol dalla lunga distanza è agevolato da un intervento piuttosto goffo di ter Stegen. Ma ci prova in continuazione. E si merita di esultare.

Robert LEWANDOWSKI 6,5: non segna - una volta tanto - ma fa segnare. Müller, nella fattispecie.

Dal 78' Malik Tillman: sv.

Mister Julian NAGELSMANN 7,5: rulla 3-0 - per la seconda volta nel giro di tre mesi - il Barcellona. Un Barcellona sghembo, di questi tempi. Ma pur sempre il Barcellona.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 4,5: il goffo intervento sul tiro dalla distanza di Sané parla da solo. Anche un campionissimo come lui precipita nel tritacarne catalano di quest'ultimo periodo.

Ronald ARAUJO 4: probabilmente Alphonso Davies gli apparirà anche in sogno. Gli sfugge in continuazione. Anche il tentativo di salvataggio sul campanile di testa di Müller appare piuttosto tardivo.

Gerard PIQUE 4,5: ridicolizzato da Lewandowski, tra finte e controfinte, in occasione dello stacco di testa di Müller

Clément LENGLET 5: piuttosto arrendevole anch'egli, al centro della difesa del Barcellona.

Sergiño DEST 5,5: doveva essere la carta vincente di Xavi, box to box lungo la sinistra, per spingere e creare. Finisce per esaurire le forze dopo i primi 45', senza peraltro lasciare il segno.

Dal 46' Nico Gonzalez 5: ok la Masia, ok lanciare i giovani, ma nemmeno mandarli allo sbaraglio in questo modo. Non riesce mai ad entrare nelle dinamiche del match.

Frankie DE JONG 4,5: totalmente abulico. Dal suo presidio di metà campo non crea una sola trama di gioco.

Dal 73' Riqui Puig 5,5: tocca pochissimi palloni.

Sergi BUSUETS 5: la sola grinta non basta. Il Barcellona ha perso gli uomini di miglior qualità e ora sembra stia crollando pure l'impalctura.

GAVI 5: il campioncino di casa Barcelllona resta a secco. Difficile esprimersi senza, al proprio fianco, i giusti uomini d'esperienza.

Jordi ALBA 6: dalla sua, un buon salvataggio su Lewandowski, che però gli costa un infortunio muscolare.

Dal 30' Oscar Mingueza 5: troppe sbavature e altrettanti errori tecnici.

Ousman DEMBELE 5,5: qualche buona penetrazione, ma viene ben presto stoppato da Pavard.

Dal 73' Philippe Coutinho 5,5: ingresso assolutamente tardivo. Là davanti è come l'uomo che deve recuperare il pallone nel torello.

Memphis DEPAY 4,5: là davanti, prestazione da "Chi l'ha visto?".

Mister XAVI 5: i problemi li ha ereditati, vero. Ma la facilità con cui il suo Barcellona ha subito lo strapotere avversario (che non aveva peraltro assilli di risultato) è stato davvero qualcosa di desolante.

