Notte fonda Barcellona. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera finisce come al Camp Nou: 3-0 del Bayern - già primo - e catalani fuori dalla Champions League prima degli ottavi di finale. Non succedeva dal 2000. Decisive le reti di Müller, Sané e Musiala. Catalani demotivati, senza nerbo e senza occasioni da gol, quasi la sparring partner della band di Nagelsmann: agli ottavi va il Benfica, vittorioso 2-0 contro la Dinamo Kiev, a 8 punti e in vantaggio negli scontri diretti nei confronti dei blaugrana, che scivolano così agli spareggi di Europa League.

Sergio Busquets e Robert Lewandowski

Il tabellino

BAYERN MONACO-BARCELLONA 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle (78' Nianzou), Upamecano, Davies (71' Sarr); Tolisso (60' Roca), Musiala; Coman (71' Richards), Müller, Sané; Lewandowski (77' Tillman). All.: Nagelsmann.

Barcellona (3-5-2): ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest (46' Nico Gonzalez), F. De Jong (73' Puig), Busquets, Gavi (86' Damir), Jordi Alba; Dembélé (73' Coutinho), Depay. All.: Xavi.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Gol: 34' Müller (BM), 43' Sané (BM), 62' Musiala (BM).

Assist: Lewandowski (BM, 1-0), Coman (BM, 2-0), Davies (BM, 3-0).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Busquets, Araujo, Richards.

Il momento social

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

28' - BAYERN MONACO A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Incursione di Müller incrocia il sinistro: ter Stegen tocca e manda fuori giri Lewandowski, a cui non riesce il tap in. Jordi Alba spazza il pallone ma, nel farlo, accusa guai muscolari ed è costretto a uscire.

34' - GOL DEL BAYERN MONACO CON THOMAS MÜLLER! Lewandowski ridicolizza Piqué sulla sinistra e mette al centro un pallone per la testa del tedesco: traiettoria a campanile che scavalca ter Stegen e oltrepassa la linea di porta. A nulla vale il tentativo disperato di salvataggio di Araujo: 1-0!

Thomas Müller (Bayern)

43' - GOL DEL BAYERN MONACO CON SANE! Botta mancina dalla lunga distanza, da 25 metri, dopo aver ricevuto Coman: conclusione potente ma centrale, ter Stegen interviene davvero goffamente: 2-0!

Sané esulta per il gol del raddoppio in Bayern Monaco-Barcellona - Champions League 2021/2022

48' - COMAN MANDA IN PORTA DA METRI ZERO SANE! Quest'ultimo arriva troppo molle sul pallone e ter Stegen lo recupera!

62' - GOL DEL BAYERN MONACO CON MUSIALA! Davies raccoglie palla sulla sinistra, va sul fondo e mette al centro per Musiala, che insacca senza problemi! Il Barcellona protesta sostenendo che la palla di Davies fosse uscito sul fondo, ma in realtà è tutto regolare: 3-0!

Musiala.

87' - SANE A TU PER TU CON TER STEGEN! Palla alta sopra la traversa: Bayern vicinissimo al poker.

Il migliore

Müller. Scatenato, come sempre, quando incontra il Barcellona, a cui è arrivato a segnare 8 gol in carriera. Oltre alla rete, grande presenza e assistenza all'intera fase offensiva bavarese.

Thomas Müller

Il peggiore

Araujo. Probabilmente Alphonso Davies gli apparirà anche in sogno. Gli sfugge in continuazione.

Xavi: "Tante idee in testa, con DNA Barça: siamo tutti figli di Cruyff"

