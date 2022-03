Bayern Monaco-Salisburgo, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 7-1. Sono andati a segno con una tripletta Lewandowski e con una doppietta Muller, in gol anche Gnabry, Kjaergaard e Sanè. La gara è stata arbitrata da Turpin. Con questo risultato centrano la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bayern Monaco

NEUER 7 - In una serata sulla carta da attaccanti si fa vedere con un intervento prodigioso e tante matasse sbrogliate in avvio. Solo il missile di kjaergaard poteva beffarlo: portierissimo.

PAVARD 6,5 - Qualche errore di troppo in avvio, poi si risistema aiutato dalla tranquillità della partita.

SULE 7 - Scherza con gli spenti Adamu e Adeyemi, mostrandosi sempre sicuro.

Dal 67' NIANZOU 6 - Minuti preziosi per fare esperienza in un assetto sperimentale.

L. HERNANDEZ 7,5 - Perfetto, senza se e senza ma. Non sbaglia niente e non perde mai lucidità. Vale la pena, a volte, spendere 80 milioni per un giocatore.

Dal 60' UPAMECANO 6 - Poco più di una sgambata.

GNABRY 7 - Attivo e vispo sulla fascia. Kohn gli regala la gioia di un gol meritato.

Dal 46' SARR 6,5 - Sfrutta bene la sua occasione, dando più equilibrio.

KIMMICH 6,5 - Gara senza squilli, basta la sua sostanza: non serviva strafare.

MUSIALA 7 - Inizia timido, poi si prende le chiavi del centrocampo. Personalità e qualità: bambino già molto cresciuto.

Dal 67' ROCA 6 - Gestione più che serena.

COMAN 7 - Caparbio in fase di non possesso, un grande plus in una squadra di soli attaccanti. il 4-0 di Gnabry nasce tutto dalla sua fame: da premiare questo ancor più della solita qualità.

Dal 66' CHOUPO-MOTING 6 - Un paio di scampagnate in area di rigore.

MULLER 8 - Disegna calcio in un modo unico nel suo genere. La palla per Lewandowski sul terzo gol è una pennellata stile Caravaggio. Thomas è un artista vero, controverso e forse inimitabile che oltre a dipingere sa pure segnare: impossibile pretendere più di così.

SANE' 7,5 - Il meno acceso all'inizio, ma il finale è da giocatorissimo: due assist e un gol, ultima parola di una gara senza storia.

LEWANDOWSKI 8 - Sono già 42 i gol in stagione, oltre i 40 per la settima stagione consecutiva. Le parole non servono, bastano i numeri. Il polacco è di diritto tra i migliori attaccanti di sempre: fatti, non opinioni.

All. NAGELSMANN 8 - Spazza via le critiche ripartendo dalle sue idee. Saranno estreme, ma il suo Bayern quando è in serata è ingiocabile e regala spettacolo.

Le pagelle del Salisburgo

KOHN 3 - Ne prende 7, almeno 3 sono anche colpa sua: impresentabile.

KRISTENSEN 4 - In affanno da subito, presto naufraga infilzato dalle folate bavaresi.

SOLET 4,5 - Il meno peggio della retroguardia, mette una pezza su quel che può.

Dal 46' PIATKOWSKI 4,5 - Tiene botta fino alla debacle finale.

WOBER 3 - Due rigori regalati nei primi 20 minuti, assieme ad altre centinaia di errori. Serata da incubo in tutto e per tutto.

ULMER 4 - Scherzato da ogni avversario che gli si para di fronte.

CAPALDO 4 - Si divora una chance clamorosa in avvio, poi sparisce dalla partita.

CAMARA 3,5 - Si toglie lo sfizio di regalare il pallone a Coman sul 4-0. Goffo e senza idee.

Dal 67' TIJANI 4,5 - Non si vede e non si sente.

SEIWALD 4 - Musiala ha due anni in meno di lui, ma il confronto è più che impietoso. Non è ancora all'altezza di certi contesti.

Dal 46' SUCIC 4,5 - La situazione con il suo ingresso non migliora.

AARONSON 6 - Ha il merito di non mollare mai, producendo sempre gioco: l'assist per Kjaergaard un premio giusto alla sua caparbietà.

ADEYEMI 4 - Uomo più in vista dei suoi, stasera però non lo ha riconosciuto nessuno.

Dal 62' SESKO 4,5 - Fa poco in modo maldestro: ha una buona chance, ma Sanè se lo mangia.

ADAMU 4 - Lucas Hernandez ne fa un sol boccone dopo neanche 5 minuti di vivacità.

Dal 62' KJAERGAARD 7 - Stupendo il suo gol contro una leggenda come Neuer: difficilmente se ne dimenticherà.

All. JAISSLE 4 - Va bene proporre, va bene crederci, ma consegnarsi tatticamente al Bayern ti espone a figuracce dolorose. Giovanissimo, imparerà qualcosa anche da questa scoppola.

