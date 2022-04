Villarreal-Bayern Monaco, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto delle reti di Danjume. La gara è stata arbitrata dall'inglese Taylor. Con questo risultato il Submarino Amarillo guadagna un inaspettato vantaggio in ottica qualificazione.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Villarreal

RULLI 6,5 - Non compie nessuna parata miracolosa e di per sé è già una notizia. In uscita arriva sempre prima grazie ad ottime letture.

FOYTH 7 - Partita quasi perfetta. Spesso si fa vedere in avanti con tante buone idee e giocate in verticale, dietro stravince il duello con Davies.

Dall'81' AURIER 6 - Balla poco e tiene piuttosto bene in una zona calda.

ALBIOL 7 - Troppo presto bollato come calciatore ormai scaduto, fa ancora la differenza lavorando alla grande a guardia del fortino.

PAU TORRES 7,5 - E' rimasto per giocare la Champions con la squadra del suo cuore e nella serata più importante tira fuori la miglior prestazione della sua carriera. Se mai controllerà le tasche ci troverà tale Lewandowski.

ESTUPINAN 6,5 - Coman gli fa vedere i sorci verdi, ma nel complesso non sfigura. Arrembante nella rima metà di ripresa.

CAPOUE 7 - Solido e stranamente istrionico, in senso più che buono. Si prende diverse licenze, soprattutto con qualche incursione per vie centrali. E fa più che bene: ottimo il suo impatto.

PAREJO 7 - Pura accademia, rappresentazione vivente del "chi va piano va sano e va lontano". Gioca ad un ritmo tutto suo, ma non sbaglia niente: in un calcio che va a mille, c'è chi può ancora permettersi una direzione ostinata e contraria.

COQUELIN 6,5 - Adattato in un ruolo non suo, riesce sempre a dare equilibrio e sostanza. Tre centimetri di troppo gli negano la gioia del gol, poi annullato per fuorigioco.

Dal 59' PEDRAZA 5 - Ci si può prendere la scena in negativo in una serata così? Sbagliare due gol, uno dei quali clamoroso, è un ottimo punto di partenza. E' sempre severo stroncare un giovane, per giunta prodotto del vivaio, ma se la vittoria del Villarreal non è larga come meritato il demerito è quasi tutto suo.

LO CELSO 7,5 - Rinato e rilanciato del tutto, è mente eccelsa di una fase offensiva sapientemente costruita e preparata ad hoc. Per la difesa del Bayern rimane un rebus irrisolto nel corso di tutta la gara.

DANJUMA 7- Tra le storie più belle di questa Champions, dopo la Juventus si toglie lo sfizio di segnare a una delle squadre più forti del mondo un goi pesantissimo. Perfetto per il calcio del Submarino, con Moreno si trova a meraviglia.

Dall'81' CHUKWUEZE s.v. - Non giudicabile.

MORENO 7 - Costante movimento a togliere riferimenti preziosi alla difesa bavarese. Svaria su tutto il fronte offensivo facendosi sempre trovare al posto giusto nel momento giusto e stravincendo tutti i duelli: centravanti totale.

All. EMERY 8 - Il calcio lo faranno sempre i calciatori, ma in gare come questa anche il tecnico è una differenza evidente. Stravince il duello con Nagelsmann, imbrigliandolo e surclassando un Bayern inconcepibilmente superbo. Il volpone spagnolo, alla sua prima ai quarti di Champions, azzecca tutto.

Le pagelle del Bayern Monaco

NEUER 5,5 - Il VAR gli risparmia una figura barbina sul cross svirgolato di Coquelin. Nessun intervento da segnalare.

PAVARD 4,5 - Estupinan lo fa ammattire spesso e volentieri. Viene preso costantemente in mezzo su quasi tutte le ripartenze. E meno male che doveva essere l'equilibratore...

Dal 71' SULE 5,5 - Panzer gettato nella mischia durante la parvenza di assalto finale, a rappresentare un equilibrio mai trovato.

UPAMECANO 5,5 - Sul gol resta in bambola, come tutti i compagni. Vince diversi duelli, ma in campo aperto fa fatica a contenere avversari lanciati in corsa.

HERNANDEZ 5,5 - Sempre elegante, ma qualche imprecisione stasera la commette anche lui.

DAVIES 5,5 - Nagelsmann scommette su di lui dopo 4 mesi di assenza, ma la mossa almeno inizialmente non paga: Foyth se lo mangia senza mai farsi saltare. Sale di colpi col passare dei minuti, chiudendo in crescendo la gara.

KIMMICH 5 - Raramente così sofferente come stasera. Il Villarreal domina a centrocampo, la sua qualità stavolta non fa la differenza.

MUSIALA 6,5 - Troppi merletti, troppa voglia di strafare. Ma signori, la personalità e il talento sono tre stelle Michelin. Quando strappa lascia a bocca aperta: è già una stella.

GNABRY 5 - Un'ora di assoluta inconsistenza. La sua poca disciplina in fase di copertura mentre in grande difficoltà gli equilibri del Bayern.

Dal 62' SANE' 5,5 - ha almeno la forza di prendersi qualche responsabilità in più, ma non lascia tracce degne di nota.

MULLER 4,5 - Imbrigliato forse come poche volte nella sua carriera, naufraga da subito tra le linee avversarie senza mai emergere. Tra le peggiori partite giocate in stagione.

Dal 62' GORETZKA 5,5 - Niente di indimenticabile. Usarlo come arma dalla panchina è delittuoso, ma con tanta abbondanza...

Dal 90+4 ROCA s.v. - Non giudicabile.

COMAN 6 - Dopo Musiala è il migliore dei suoi. Spesso trova lo spunto, senza però mai concretizzarlo del tutto.

LEWANDOWSKI 4,5 - Quello con il Friburgo non era stato solo un passaggio a vuoto: il super bomber, incredibile a dirsi, è in un momento no. Pau Torres lo sovrasta continuamente, Albiol lo prende altissimo a centrocampo tagliandolo fuori dalla manovra: serata complicatissima.

All. NAGELSMANN 4,5 - Con la presunzione non si vincono le Champions. Il suo piano stavolta fa acqua da tutte le parti, lui non ha la forza di cambiarlo mai davvero ed opta per un deprimente assalto all'arma bianca nel finale. Troppo poco per uno con le sue indubbie qualità: è già un grandissimo, ma ha ancora qualcosa da imparare...

