Manchester City-Atletico Madrid, match valido per i quarti di finale di andata di Champions, si é concluso con il punteggio di 1-0. Rete decisiva di Kevin De Bruyne. La squadra di Guardiola ha attaccato, gestito e provato a sfondare la resistenza dell'Atletico, che ha giocato di rimessa e ha subito solo una rete. Il punteggio dell'Etihad premia la formazione inglese, ma per i Colchoneros resta tutto aperto in vista della sifda di ritorno tra sei giorni a Madrid.

Kevin de Bruyne Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Manchester City-Atletico Madrid 1-0 (primo tempo 0-0)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Ake, Laporte, Stones, Joao Cancelo; Rodri, Gundogan (Dal 69' Grealish), De Bruyne; Bernardo Silva, Mahrez (Dal 69' Foden), Sterling (Dal 69' Gabriel Jesus). All.: Guardiola

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Llorente (Dal 60' Correa), Kondogbia, Koke (Dal 60' De Paul), Renan Lodi; Griezmann (Dal 60' Cunha), Joao Felix (Dal 81' Lemar). All.: Simeone.

Arbitro: István Kovács (Romania).

Gol: 70' De Bruyne (M)

Assist: Foden

Ammoniti: De Paul, Correa, Jesus, Ederson, Vrsaljko

Kevin de Bruyne e Jan Oblak (Manchester City-Atlético de Madrid) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 3 momenti chiave

47' - GUNDOGAN! Destro a giro pericoloso da dentro l'area. Fuori di poco.

54' - MIRACOLO DI OBLAK! Che parata. Destro di De Bruyne, il portiere tocca la sfera e poi la ricalca con il piede, anticipando il tap in di Cancelo.

70'- GOL! DE BRUYNE. 1-0 City. Foden riceve palla, imbuca per DE BRUYNE, che in diagonale infila Oblak.

IL MIGLIORE

DE BRUYNE - Decide la sfida, sfiora il raddoppio. Classe, tiro, idee. Gran giocatore, ma si sapeva.

La statistica

Per la prima volta sotto Diego Simeone l'Atletico Madrid non ha effettuato nemmeno una conclusione in una partita, considerando tutte le competizioni.

