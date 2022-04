Tatticismi? La classica tensione da semifinale di Champions League? Uno 0-0 tutto paura e difese che prevalgono sugli attacchi? Niente di tutto ciò. Manchester City e Real Madrid danno vita a una gara-1 da fuochi d'artificio. Una sfida spettacolo finisce 4-3 per gli inglesi, che partono con un leggero vantaggio in vista del ritorno del Bernabeu. Dal 1' al 90', è tutto un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Il City parte sparato, andando a segno per due volte nei primi 11 minuti con De Bruyne e Gabriel Jesus. Ma il Real è il Real, ovvero una squadra di campioni che non mollano mai, e poco dopo la mezz'ora accorcia con il solito super gol di Benzema. La ripresa non è da meno: Foden trova il tris, Vinicius Junior restringe la forbice con un gol gioiello, Bernardo Silva spara sotto l'incrocio la palla del 4-2 e ancora Benzema, col cucchiaio, trasforma un rigore concesso per un mani in area di Laporte. In sostanza: ci siamo divertiti. Per merito degli attacchi e di qualche nefandezza delle due difese. E ora, via al countdown in vista del ritorno: mercoledì 4 maggio si decide chi va in finale.

Ad

Tabellino

Champions League Manchester City-Real Madrid, ufficiali: parata di stelle all'Etihad 4 ORE FA

Manchester City-Real Madrid 4-3 (primo tempo 2-1)

Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones (36' Fernandinho), Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus (83' Sterling), Foden. All. Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba (46' Nacho), Mendy; Modric (79' Ceballos), Kroos, Valverde; Rodrygo (70' Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (88' Asensio). All. Ancelotti

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

Gol: 2' De Bruyne (M), 11' Gabriel Jesus (M), 33' Benzema (R), 53' Foden (M), 55' Vinicius Junior (R), 74' Bernardo Silva (M), 82' rig. Benzema (R)

Ammoniti: Laporte, Fernandinho, Nacho

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

2' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Mahrez scodella al centro dell'area per De Bruyne, che di testa spizza alle spalle di Courtois. Avvio pazzesco all'Etihad. 1-0.

11' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Cross di De Bruyne, Gabriel Jesus elude l'intervento di Alaba con un gran movimento e davanti a Courtois non sbaglia. 2-0.

Gabriel Jesus esulta, Manchester City-Real Madrid Credit Foto Getty Images

26' – Mahrez entra in area dopo un altro errore di Alaba, ma col destro spara contro l'esterno della rete. Manchester City a un passo dal tris.

29' – City in contropiede, in tre passaggi la palla arriva a Foden, la cui rasoiata incrociata col sinistro si spegne accanto al palo più lontano.

33' – GOL DEL REAL MADRID. Cross mancino di Mendy e stupenda girata volante di Benzema, che non dà scampo a Ederson. 2-1 e partita riaperta.

48' – Mahrez fa fuori Militão, si presenta davanti a Courtois e colpisce in pieno il palo. E poi Carvajal respinge sulla linea il tap-in di Foden.

53' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Fuga sulla destra di Fernandinho, che fa partire un cross perfetto: Foden è solissimo davanti a Courtois e di testa non può sbagliare. 3-1.

55' – GOL DEL REAL MADRID. Vinicius Junior fa fuori il connazionale Fernandinho, fugge sulla sinistra, entra in area e davanti a Ederson va a segno. 3-2.

Vinicius Junior a segno in Manchester City-Real Madrid Credit Foto Getty Images

68' – Laporte si traveste da attaccante facendosi trovare pronto sull'imbucata di Zinchenko, ma la sua zampata mancina termina tra le braccia di Courtois.

74' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Zinchenko va a terra al limite, Kovacs lascia il vantaggio al City, Bernardo Silva recupera e col sinistro la piazza sotto l'incrocio, lasciando di sasso Courtois. 4-2.

76' – Stupenda azione personale di Mahrez, che quasi dalla linea di fondo tocca sull'uscita di Courtois, sfiorando il secondo palo.

Il momento social

Il migliore

Kevin DE BRUYNE. Il solito De Bruyne. Prima va segno dopo pochi minuti, poi porge a Gabriel Jesus l'assist del raddoppio. E come sempre nobilita la propria partita con giocate raffinate e di altissima scuola.

Il peggiore

David ALABA. Non è al meglio e si vede. Gioca soltanto un tempo, ma soffertissimo, perdendosi nettamente Gabriel Jesus nell'azione del 2-0 inglese.

Le pagelle

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Ancelotti: "Che lotta per lo Scudetto! Spero vinca il Milan" IERI A 18:19