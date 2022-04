Manchester City-Real Madrid, match valido per le semifinali d'andata di Champions League, è terminato sul punteggio di 4-3 , frutto delle reti di De Bruyne, Gabriel Jesus, Benzema, Foden, Vinicius Junior, Bernardo Silva e ancora Benzema su rigore. Gara arbitrata dal romeno Istvan Kovacs.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita.

Ad

Champions League City-Real è uno spettacolo: gli inglesi vincono 4-3 5 ORE FA

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 5,5 - Non ha colpe sui gol del Real Madrid, va detto. Ma ogni volta che prende la palla con i piedi, che brividi.

John STONES 5,5 - Una bruttissima palla persa, qualche problema con Vinicius Junior. Poi è giocoforza costretto a lasciare il campo (dal 36' FERNANDINHO 6 - Paradossalmente meglio quando attacca che quando difende. Stupendo il cross per il 3-1 di Foden, ingenuo il modo in cui si fa saltare da Vinicius Junior qualche minuto dopo)

Ruben DIAS 5 - Male. Tra disimpegni rischiosi e la mancata chiusura su Vinicius Junior nell'azione del 3-2 spagnolo, non non fa esattamente una bella figura.

Aymeric LAPORTE 5 - Meglio rispetto a Ruben Dias, ma cede nel finale: il tocco con una mano in area che consente al Real Madrid di accorciare nel finale è una macchia pesantissima.

Oleksandr ZINCHENKO 6,5 - L'unico della difesa a esprimersi a livelli alti. Ha personalità, gioca d'anticipo, sostiene costantemente l'azione. Solo Benzema ha la meglio su di lui.

Bernardo SILVA 7 - Fa la mezzala a tutti gli effetti, tra inserimenti e qualche colpo di classe. Il gol del 4-2, quella staffilata sotto l'incrocio, è un gioiello.

RODRI 6,5 - Serenità olimpica nel palleggio, ordine costante, una percentuale altissima di passaggi riusciti. In mezzo al campo è quasi una sentenza.

Kevin DE BRUYNE 7,5 - Il solito De Bruyne. Prima va segno dopo pochi minuti, poi porge a Gabriel Jesus l'assist del raddoppio. E come sempre nobilita la propria partita con giocate raffinate e di altissima scuola.

Riyad MAHREZ 7 - Fa venire il mal di testa a chiunque gli si pari di fronte. Mezzo voto in meno perché non trova il gol, un po' per demeriti suoi e un po' per sfortuna.

Gabriel JESUS 7 - Guardiola decide di dargli fiducia e il brasiliano la ripaga nel migliore dei modi con il gol del 2-0. Ottimo primo tempo, cala nella ripresa (dall'83' Raheem STERLING s.v.)

Phil FODEN 7,5 - Una delle migliori prestazioni di una ancor brevissima carriera. Fino a quando ne ha, mette a soqquadro la difesa del Real Madrid. Suo il gol del 3-1.

All. Pep GUARDIOLA 7 - Maledice il risultato, potenzialmente ben diverso. Il suo City, a tratti, si è espresso a livelli stellari. E ora può a buon diritto sognare la finale.

Benzema a segno in Manchester City-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 5,5 - Le colpe sono di chi gioca davanti a lui, non tanto sue. Certo, quattro gol al passivo sono sempre quattro gol al passivo.

Dani CARVAJAL 5,5 - Complessivamente non disputa una partita malvagia, con tanto di salvataggio sulla linea su Foden. Non chiude però sullo stesso Foden, libero di andare a segno, ed è tenero anche su Bernardo Silva.

Eder MILITÃO 5 - In grosso affanno. Tenta di metterci una pezza con velocità e chiusure, ma a volte, come in occasione del palo di Mahrez, pecca in troppa fiducia.

David ALABA 5 - Non è al meglio e si vede. Gioca soltanto un tempo, ma soffertissimo, perdendosi nettamente Gabriel Jesus nell'azione del 2-0 inglese (dal 46' NACHO 5,5 - Se non altro non crolla dal punto di vista individuale. Ma neppure col suo ingresso la difesa del Real trova stabilità)

Ferland MENDY 5,5 - In enorme difficoltà con Mahrez, lascia pure una corsia a Fernandinho, che la sfrutta appieno. Meglio quando attacca: è lui a far partire il bel cross che Benzema trasforma in oro.

Luka MODRIC 6,5 - Uno dei migliori del Real Madrid. Tenta di suonare la carica nei momenti più complicati ed estrae qualche buona giocata dal cilindro (dal 79' Dani CEBALLOS s.v.)

Toni KROOS 5 - Spento, opaco, costantemente sottomesso di fronte al palleggio del Manchester City. Lui no, questa sera proprio non c'è.

Federico VALVERDE 6 - Magari non si vede moltissimo, ma con la sua grinta si sente eccome. Specialmente con il passare dei minuti.

RODRYGO 5 - Perde piuttosto nettamente il duello con Zinchenko. Non incide mai, dall'inizio alla fine, meritandosi una sostituzione anticipata (dal 70' Eduardo CAMAVINGA s.v.)

Karim BENZEMA 7,5 - The Dream, ancora una volta. Come sempre gli basta un pallone per far male col guizzo del fuoriclasse. E poi non è banale nemmeno dal dischetto.

Vinicius JUNIOR 7 - Opaco nel primo tempo, assolutamente in partita nel secondo. Il modo in cui fa fuori Fernandinho, e poi va a segnare, è da campione (dall'88' Marco ASENSIO s.v.)

All. Carlo ANCELOTTI 5,5 - Viene salvato dalle giocate dei singoli, di Benzema e Vinicius Junior. Il ritorno andrà approcciato in maniera diversa.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Ancelotti: "Benzema il migliore". Guardiola: "8-0 sarebbe stato meglio" 2 ORE FA