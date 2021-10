L'Atalanta di Gasperini tenterà la clamorosa fuga all'Old Trafford: dopo le prime due giornate nel girone F di Champions League infatti, la Dea si trova in testa con 4 punti. Un gradino più sotto Young Boys e Manchester United: i Red Devils hanno vinto la prima contro il Villarreal per il rotto della cuffia (gol di Ronaldo al 95'), salvo poi scivolare contro la formazione svizzera alla seconda giornata. Queste le scelte dei due tecnici per questo delicato match.

Manchester United-Atalanta: le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Ilicic. All. Gasperini.

Arbitro: Szymon Marciniak.

