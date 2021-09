Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella 2ª giornata della Champions League (qui la (qui la DIRETTA SCRITTA ), per i rossoneri si tratta della prima sfida davanti al proprio pubblico nella massima competizione europea per club. Dopo la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, i rossoneri cercano i primi punti nel complicato Gruppo B di Champions League. Queste le scelte di Stefano Pioli e Diego Simeone.

Milan-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; TrippierGimenez, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Suarez, A. Correa. All. Simeone

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia)

Pioli: "A questi livelli ci manca ancora qualcosa"

Milan-Atletico Madrid: dove vederla in tv

La gara del Meazza tra Milan e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity, NOW Tv e TimVision.

Simeone: "Il Milan gioca bene e fa risultati. Sarà durà"

