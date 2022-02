PSG-Real Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, termina 1-0 a Parigi. Decide la rete all'ultimo secondo di Kylian Mbappé, che con una super giocata da campione regala la vittoria alla squadra di Pochettino. Occasioni tutte per i parigini e prova esclusivamente difensiva della squadra di Ancelotti, che nel match di ritorno dovrá fare a meno degli squalificati Casemiro e Mendy. Prova opaca di Lionel Messi, che al 62' si é fatto respingere un rigore da Courtois.

Il tabellino di PSG-Real Madrid 1-0 (Primo tempo 0-0)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (Dal 87' Gueye), Paredes, Verratti; Di Maria (Dal 73' Neymar), Messi, Mbappé. All. Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (Dal 72' L. Vasquez), Militão, Alaba, Mendy; Modric (Dal 82' Valverde), Casemiro, Kroos; Asensio (Dal 72' Rodrygo), Benzema (Dal 88' Bale), Vinicius Junior (Dal 82' Hazard). All. Ancelotti

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: 94' Mbappé (P)

Ammoniti: Casemiro, Verratti, Militao, Mendy, Danilo, Kimpembe, Rodrygo, Paredes

Note: al 62' Courtois ha respinto un rigore a Messi.

Kylian Mbappé in gol al 94' contro il Real Madrid Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

18' - OCCASIONISSIMA PSG. Gran palla dentro per Mbappé, che brucia ancora Carvajal, provvidenziale la parata di COURTOIS!

50' - PARATONA DI COURTOIS. Mbappé scambia al limite con Hakimi e calcia subito rasoterra col destro. Gran riflesso del portiere belga.

61'- RIGORE PER IL PSG. Mbappé brucia Carvajal, che lo stende entrando tardi. Rigore netto.

62' - PARA COURTOIS! PARA COURTOIS. Para il rigore a LEO MESSI. Incredibile. L'argentino si fa ipnotizzare.

78'- Occasionissima PSG. Sugli sviluppi di corner MBAPPÉ prova col destro a giro. Palla fuori di poco. Pressione francese.

94' - MBAPPE! 1-0 PSG! 1-0! GOL! Mbappé parte largo a sinistra, ne salta due e poi col destro infila Courtois. Che giocata. Che campione.

IL MIGLIORE

Kylian MBAPPÉ - Le sue accelerazioni sono l'arma migliore del PSG. Va vicino al gol nel primo tempo, ma Courtois gli dice no. Va al doppio della velocità rispetto agli altri e al 94', quando lo 0-0 sembra inevitabile, si inventa da solo il gol che vale il successo dei parigini. Fenomeno.

IL PEGGIORE

Dani CARVAJAL - Partita di enorme sofferenza perché ha di fronte un cliente non proprio comodo come Mbappé. Ingenuità colossale in occasione del fallo da rigore: intervento sconsiderato.

Ancelotti: "PSG-Real Madrid finale anticipata"

