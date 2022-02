PSG e Real Madrid (Daniele Orsato di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Parc des Princes. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per gli ottavi di finale, arbitrato dal signordi Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al

Classifiche e risultati

Ad

Champions League PSG-Real, ufficiali: Benzema e Donnarumma dal 1', Neymar in panchina 4 ORE FA

La moviola di PSG-Real Madrid

Minuto 37': AMMONITO CASEMIRO - Fallo rude del brasiliano su Paredes. Giallo che ci sta e così Casemiro, diffidato, salterà la gara di ritorno al Bernabéu.

Minuto 40': AMMONITO VERRATTI - Giallo per il centrocampista abruzzese che stende Casemiro. Conoscendo Verratti, deve stare attento visto che ha il cartellino facile.

Minuto 57': AMMONITO MENDY - Intervento in ritardo del francese su Danilo. Arriva il giallo per il terzino del Real Madrid che era diffidato e salterà così il ritorno come Casemiro.

Minuto 61': RIGORE PER IL PSG - Mbappé steso in area da Carvajal e rigore per il PSG. Penalty netto per i parigini, anche se Messi si fa parare il suo tentativo da Courtois.

Minuto 65': IL PSG CHIEDE UN ALTRO RIGORE - Contatto in area tra Verratti e Militão. Effettivamente c'è un contatto, ma per Orsato si può e si deve continuare, il VAR neanche interviene. Da rivedere.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Orsato di Schio (Italia).

Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Quarto uomo: Daniele Chiffi.

VAR: Marco Di Bello.

AVAR: Massimiliano Irrati.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Champions League "Neymar sta meglio ma non sarà titolare contro il Real" 4 ORE FA