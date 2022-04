Real Madrid-Chelsea, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League è terminata sul risultato di 2-3 dopo i tempi supplementari. Reti di Mount, Rudiger, Werner, Rodrygo e Benzema. Match arbitrato da Marciniak

Ecco i voti dei protagonisti della sfida del Bernabeu che qualifica il Real Madrid alle semifinali.

I voti del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7: intervento determinante su Havertz al termine dei tempi regolamentari su un colpo di testa che poteva costare l'eliminazione.

Dani CARVAJAL 6: chiude la sua zona laterale, nel finale fa il centrale dopo l'uscita di Nacho mettendoci tanta grinta.

NACHO 5: costantemente in sofferenza, nelle mischie non riesce a mettere una pezza contro lo strapotere degli inglesi. (dal 88’ Lucas VASQUEZ 6: tanta voglia di impattare e dare il suo contributo)

David ALABA 5,5: come per il suo compagno di reparto la serata è complicata. Spesso in difficoltà sulle incursioni centrali di werner, Havertz e Mount.

Ferland MENDY 5: meno lucido del solito. Alcuni errori di troppo in entrambe le fasi. (dal 78’ MARCELO 6: entra e con la sua esperienza porta compattezza al reparto arretrato)

Luka MODRIC 8: prestazione superlativa del croato. Eleganza e visione tattica senza pari, riporta il Real in carreggiata con una giocata da pallone d'oro: un fantastico traversone di esterno a servire Rodrygo in area di rigore per l'1-3.

CASEMIRO 6: partita di sostanza, manca però il consueto filtro davanti alla difesa madrilena. (dal 78’ RODRYGO 7: segna dopo un paio di minuti dall'ingresso in campo. Il suo gol innesca la reazione del Real)

Toni KROOS 5,5: giocate essenziali, manca di dinamismo. Polemico con Ancelotti al momento dell'uscita dal campo. (dal 73’ Eduardo CAMAVINGA 7: la sua vivacità e corsa cambiano il match. Cambio azzecato dal mister)

Federico VALVERDE 6,5: ripete la buona prestazione di Londra a livello di sacrificio e intensità. Perde un pallone sanguinoso che porta al vantaggio del Chelsea.

Benzema, Real Madrid-Chelsea Credit Foto Getty Images

Karim BENZEMA 7: anche questa sera è determinante. Riceve due palloni in area: nel primo colpisce la traversa, sul secondo segna la rete che vale le semifinali.

VINICIUS JUNIOR 6: non in buona serata. Si prende la sufficienza per il cross che porta al 2-3 di Benzema. (dal 116’ Dani CEBALLOS s.v.)

All. Carlo ANCELOTTI 6,5: per 80 minuti il suo Real è sommerso dal Chelsea e lo 0-3 è meritato fino a quel momento. Poi la magia di Modric e la freddezza di Benzema cambiano la sorte della qualificazione. Il cambio Camavinga-Kroos cambia la partita nel momento più difficile.

I voti del Chelsea

Edouard MENDY 6: poco impegnato, presta attenzione alle giocate con i piedi dopo l'errore dell'andata.

Reece JAMES 7: contiene molto bene Vinicius ed è in continua proiezione offensiva. Serve un numero infinito di cross e scocca diverse conclusioni pericolose.

Antonio RÜDIGER 6,5: partita quasi perfetta del difensore che fornisce una prestazione di livello in marcatura e segna uno splendido gol di testa. Unica pecca, non riesce a chiudere su Benzema sul 2-3, scivolando in area.

Thiago SILVA 6,5: guida la difesa con personalità, troppo passivo però nell'opposizione a Vinicius in occasione del cross per Benzema.

Marcos ALONSO 6,5: tanta corsa sulla fascia, andrebbe anche a segno ma viene rilevato un suo tocco di mano dal Var.

Ruben LOFTUS-CHEEK 6: svaria su tutto il campo, non occupando mai una posizione fissa. Innsesca il gol di Mount nel primo tempo. (dal 106’ SAUL s.v.)

N'Golo KANTE 6: prezioso nell'opera di pressing sui portatori di palla avversari. Sempre pronto a ribaltare il fronte con i suoi strappi. (dal 99’ Hakim ZIYECH 6: ci prova con un tiro sul primo palo nel finale di gara.

Mateo KOVACIC 6,5: molto bene l'ex Inter, incursioni e suggerimenti sempre in verticale. Suo l'assist per il terzo gol firmato da Werner. (dal 106’ JORGINHO 5,5: spreca una buona occasione al 120')

Mason MOUNT 7: gol del vantaggio e assist per la seconda rete. Il suo movimento manda in tilt la catena di destra del Madrid.

Timo WERNER 7: nel vivo di tutte le azioni offensive. Nell'azione del gol mette a sedere tre uomini prima di infilare Courtois. (dal 83’ Christian PULISIC 5: almeno due grandi occasioni per chiudere il discorso qualificazione prima dei supplementari. Errori non da lui).

Werner segna il gol del momentaneo 0-3, Real-Chelsea Credit Foto Getty Images

Kai HAVERTZ 6: bene nel pressing sui difensori, poco incisivo in zona gol. Ha l'occasione di testa per il 4-0 che avrebbe chiuso la partita, ma sbaglia da ottima prestazione.

All. Thomas TUCHEL 6,5: domina il Real per circa 80 minuti. Schiera un ottimo piano di gioco con James e Marcos Alonso ad operare sulle fasce. Il suo Chelsea esce a testa alta, penalizzato da alcuni episodi nella doppia sfida.

