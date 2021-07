Si è concluso oggi il Secondo turno preliminare di Champions League e non sono mancate le sorprese. La più grande è sicuramente l'eliminazione del Celtic. Gli scozzesi si erano complicato la vita nella gara di andata, non riuscendo a vincere contro i danesi del Mitdylland a Glasgow. Nel ritorno di questa sera a Herning, i padroni di casa portano ai supplementari i biancoverdi (1-1 come all'andata) e trovano il gol qualificazione in apertura di extra time.

La Stella Rossa di Stankovic si era fatta sorprendere all'andata in Kazakistan, dal Kairat: grande risposta nel ritorno di Belgrado con un secco 5-0 a ribalatare la sconfitta di gara 1. A segno anche l'italiano "Pippo" Falco. Più tranquille le qualificazioni di Olympiakos e Cluj, mentre il PSV fa suo il match clou contro il Galatasaray.

Champions League Secondo Turno Preliminare: Dinamo Zagabria e Legia Varsavia avanti IERI A 21:22

Rischia lo Young Boys che va avanti 3-0 in casa contro lo Slovan Bratislava, ma gli slovacchi rimontano fino a 3-2, fermandosi a un gol dai supplementari. Ribalta il risultato dell'andata anche lo Sparta Praga che elimina il Rapid Vienna e ora troverà il difficile ostacolo Monaco.

Le partite della serata

Neftçi - Olympiacos 0-1 (0-2)

Sheriff Tiraspol - Alashkert 3-1 (4-1)

CFR Cluj - Lincoln Red Imps 2-0 (4-1)

Ludogorets - Mura 3-1 (3-1)

Young Boys - Slovan Bratislava 3-2 (3-2)

Crvena zvezda - Kairat Almaty 5-0 (6-2)

Midtjylland - Celtic 2-1dts (3-2)

Galatasaray - PSV Eindhoven 1-2 (2-7)

Sparta Praha - Rapid Wien 2-0 (3-2)

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/07) 26/07/2021 A 19:49