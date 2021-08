Squadre in campo per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League. Sale il livello di difficoltà in questa fase con l'ingresso di squadre dal grande blasone europeo. I francesi del Monaco non sbagliano la trasferta in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga. La squadra di Niko Kovac vince comodamente grazie anche alla rete del tedesco Kevin Volland. Gli svedesi del Malmo hanno la meglio dei Rangers di Steven Gerrard, mentre al PSV basta mezz'ora per chiudere il discorso Midtjylland: Mario Gotze ancora in gol. Debutto vincente in Champions per Roberto De Zerbi che guida alla vittoria il suo Shakhtar in casa del Genk: in svantaggio nel primo tempo, gli ucraini rimontano con un rigore di Tete e un gol di Alan Patrick nel finale. Non basta la rete dell'ex Cagliari Despodov al Ludogorets per fare il colpo al Pireo contro l'Olympiakos che trova il pari poco prima del 90'. Si deve accontentare di un pareggio anche la Stella Rossa di Stankovic, costretta in dieci nella ripresa contro i moldavi dello Sheriff.

Le partite della serata

PSV Eindhoven - Midtjylland 3-0

Genk - Shakhtar Donetsk 1-2

Sparta Praha - Monaco 0-2

CFR Cluj - Young Boys 1-1

Olympiacos - Ludogorets 1-1

Crvena Zvezda - Sheriff 1-1

Malmö - Rangers 2-1

