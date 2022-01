Brutte notizie in casa Inter, seppur in larga parte già preventivate. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il comitato disciplinare Uefa si sarebbe espresso verso una squalifica di due giornate nei confronti di Nicolò Barella. Il giocatore era stato espulso nel match della fase a gironi contro il Real Madrid, per un fallo di reazione su Eder Militao. Per il fatto in questione la società milanese aveva provveduto a multare il giocatore, come previsto dal regolamento interno.

Barella cerca di colpire con un pugno Militao Credit Foto Eurosport

L'ex giocatore del Cagliari sarà spettatore del doppio confronto contro il Liverpool negli ottavi di finale. Una perdita dolorosa per Inzaghi che potrebbe affidarsi ad Arturo Vidal come sostituto. L'Inter non intende ricorrere contro la decisione Uefa.

Inzaghi: "Partita condizionata dall'espulsione: Barella si è scusato"

