Champions League

Mancano poche ore all'ingresso in campo di Milan e Atletico Madrid . Il Diavolo torna ad ospitare un match di Champions a San Siro dopo sette anni di attesa. L'Atletico del Cholo è un avversario ostico e malizioso, ma sta attraversando un periodo per nulla facile. Nell'ultima uscita di campionato, i Colchoneros hanno perso contro l'Alaves, fanalino di coda della Liga. Facciamo il punto sulle scelte e sui ballottaggi in casa Milan e Atletico.

Qui Milan: Più Bennacer che Tonali, Kjaer out

Pioli è chiamato a schierare una formazione obbligata in molteplici reparti. Uno di questi è sicuramente la difesa: a protezione della porta di Maignan giocheranno Calabria (che ha recuperato), Tomori, Romagnoli e Hernandez. Kjaer non è stato nemmeno convocato per motivi precauzionali. Dubbi invece sugli interpreti del centrocampo: al fianco di Kessié se la giocano Bennacer e Tonali. In questo momento l'algerino è in leggero vantaggio sull'azzurro. Davanti, a causa di molti giocatori incerottati, la scelta di Pioli è facile: Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao si muoveranno dietro a Rebic unica punta.

Qui Atletico: Correa insidia Griezmann

Dubbi per il Cholo: nella difesa a tre giocheranno Hermoso e Felipe e Gimenez. Il centrocampo sarà composto da Trippier, Kondogbia, Llorente, Koke e Carrasco. Il rebus più importante riguarda l'attacco: Griezmann è ancora a secco dopo 8 partite disputate con la maglia rojoblanca; questa sera il Cholo potrebbe decidere di non scommettere su di lui. Ecco che Suarez potrebbe giocare unica punta col supporto di un tridente di trequartisti al quale si aggiungerebbe Correa.

