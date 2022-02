Alvaro Morata ha presentato in conferenza stampa Villarreal-Juventus, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions Leagueo in programma domani sera alle 21 all’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Ecco gli stralci più significativi del suo intervento:

Intesa con Dybala e Vlahovic

“Vlahovic e Zakaria hanno portato entusiasmo, Dusan è un grandissimo giocatore. Porta solo cose positive, è giovane ma ha davanti una carriera meravigliosa. Anche fuori dal campo è bravissimo, si è adattato subito e speriamo domani faccia i primi gol in Champions”.

Allegri importante per rimanere?

“Molto, ho sempre sentito la sua fiducia. Da quando lavoriamo insieme, lui mi chiede tante cose ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me, ora devo lottare e ripagare la sua fiducia”.

Voglia di Juve?

"Posso essere felice di quello che dicono qui di me. Abbiamo tanti obiettivi ancora, a volte qua Alla Juve si dà per scontato che dobbiamo vincere. Abbiamo ancora tanti obiettivi, possiamo sognare perché lavoriamo tutti i giorni duramente. Noi dobbiamo sapere che la Champions è diversa, c'è da giocare e gli altri se vogliono passare devono fare sicuramente una grande partita contro di noi".

Obiettivi

"Impossibile saperlo, ci vuole anche un po' di fortuna. Negli ultimi dieci anni le squadre che hanno vinto la Champions sono state sul filo, tante squadre hanno sfiorato la gloria. Dobbiamo sapere che dobbiamo dare tutto se vogliamo arrivare lontano".

Barcellona

"Non è importante, ne ho parlato col mister quando c'era il mercato e abbiamo parlato delle idee cha aveva lui. Mi ha detto quanto sarebbe stato importante l'arrivo di Dusan per me e così è stato. Fosse per me resterei sempre qui".

