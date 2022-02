Allegri ha presentato in conferenza stampa Villarreal-Juventus, gara valida per l’andata Massimilianoha presentato in conferenza stampa, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League , in programma domani sera alle 21 all’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Ecco gli stralci più significativi del suo intervento:

Gara tattica?

Ad

“Non è un ottavo scontato, abbiamo 50% di probabilità di passare. Loro vengon da periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore molto bravo che non dà vantaggi. Dovremo stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. Bisogna fare una partita ordinata e di pazienza, il nostro obiettivo è passare il turno ma il turno non lo passiamo domani".

Champions League Villarreal-Juventus: probabili formazioni e statistiche 14/02/2022 A 22:43

Su Vlahovic

"Non sono d'accordo su quello che ha fatto la Juve con il Torino. Quella è stata una gara combattuta, la Juve ha fatto una buona partita. In 20 giorni siamo passati da arrivare forse quarti a vincere lo scudetto. Sono arrivati giocatori importanti ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore, è una questione di pressione. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta. L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Poi ovvio che noi giochiamo per vincere in Champions, l'ambizione c'è. E in Coppa Italia e in campionato uguale, bisogna essere più equilibrati".

Regola cambiata del gol in trasferta

"Non lo so nemmeno io. Ci sono i pro e contro, domani dobbiamo cercare di fare una bella prestazione e fare risultato. Poi dopo ottenere il passaggio del turno nella gara di ritorno".

Su Bonucci e Rabiot

"Bonucci ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha avuto dolore e averlo domani è già un successo. Se servisse potrebbe entrare ma sicuramente rientrerà per la partita di sabato. Pellegrini rientrerà, Rabiot ha preso un colpo ed è a disposizione".

Su Cuadrado

"Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo".

Bernardeschi e Arthur

"Bernardeschi non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre. Di Arthur sono molto contento, devo valutare".

Allegri: "Bremer? Vi racconto la storia di Capello e Redondo"

Champions League LIVE! Verso Villarreal-Juve: i bianconeri hanno fiducia in Vlahovic 2 ORE FA