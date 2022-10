Calcio

Allegri dopo Benfica-Juventus 4-3: "Uscire ai gironi di Champions, non è un fallimento. Fallimento sono altre cose..."

CHAMPIONS LEAGUE - Massimiliano Allegri dopo la quarta sconfitta in Champions League maturata a Lisbona contro il Benfica e che certifica l'eliminazione dalla Champions con 90' d'anticipo, rigetta la parola fallimento: "Ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte. Fallimento sono altre cose. si cade per rialzarsi e da domani dovremo lavorare per pensare al campionato".

