Calcio

Champions League - dal Milan di Sacchi ad Ajax-Napoli: le “lezioni” di calcio delle italiane in Euro

CHAMPIONS LEAGUE - Il 6-1 del Napoli in casa dell'Ajax è stato davvero spettacolare, ma le italiane sono state capaci di grandi serate europee anche in passato. Il Milan di Sacchi e quello di Kaka, l'Inter del Triplete dopo i "nuovi leoni di Highbury", la Juve di Lippi e quella di Dybala. Ma non solo.

